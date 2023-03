Dax auf Richtungssuche am Morgen - Hugo Boss und Hannover Rück im Fokus

Der Dax ist am Donnerstag kaum verändert in den Handel gestartet. Das Jahreshoch vom Dienstag bei 15 706 Punkten bleibt damit in Sichtweite. Unterstützung kommt einmal mehr aus den USA, denn dort erholte sich die Wall Street weitgehend von ihren Vortagesverlusten. Die technologielastigen Nasdaq-Börsen schlossen am Mittwoch sogar im Plus.

Im frühen Handel gab der deutsche Leitindex um 0,13 Prozent auf 15 611,87 Punkte nach. Der MDax verlor 0,74 Prozent auf 28 600,22 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,21 Prozent auf 4279,63 Zähler.

Hugo Boss will Dividende erhöhen

Hugo Boss will seine Dividende bis 2022 von 0,70 EUR auf 1,00 EUR je Aktie erhöhen. Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz von 2,78 Mrd. EUR auf 3,65 Mrd. EUR. Das EBIT verbesserte sich um 47 Prozent auf 335 Mio. EUR und das Konzernergebnis um 51 Prozent auf 222 Mio. EUR. 2023 soll der Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich steigen. Für das EBIT wird ein Wert zwischen 350 und 375 Mio. EUR prognostiziert.

Die Aktie reagierte mit einem Abschlag von 3 Prozent auf die Nachrichten, hier heißt es buy the rumor, sell the fact.

Hannover Rück mit Prämiensteigerung

Im Jahr 2022 hat die Hannover Rück die Prämien um rund 20 Prozent erhöht und einen um 14 Prozent gesteigerten Nettogewinn erwirtschaftet. Dies führte zu einer Erhöhung der Dividende von 4,50 EUR je Aktie auf 6 Euro. Für 2022 rechnet das Unternehmen mit einem Gewinn von mindestens 1,7 Mrd. EUR.