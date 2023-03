EQS-News: Klöckner & Co SE mit starkem Ergebnis und Cashflow im Geschäftsjahr 2022 trotz herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds

EQS-News: Klöckner & Co SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht

Klöckner & Co SE mit starkem Ergebnis und Cashflow im Geschäftsjahr 2022 trotz herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds



09.03.2023 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Klöckner & Co SE mit starkem Ergebnis und Cashflow im Geschäftsjahr 2022 trotz herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds

Starkes operatives Ergebnis (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten von 417 Mio. € (2021: 848 Mio. €)

Operativer Cashflow in außergewöhnlicher Höhe von 405 Mio. € (2021: –306 Mio. €) durch konsequentes Net Working Capital Management

Steigerung des Umsatzes um 26 % auf 9,4 Mrd. € (2021: 7,4 Mrd. €)

Stärkung der Rolle als Pionier einer nachhaltigen Stahl- und Metallindustrie durch Einführung der Marke Nexigen ® und Erweiterung des entsprechenden Produkt- und Serviceangebots

und Erweiterung des entsprechenden Produkt- und Serviceangebots Ausbau der führenden Position in Nordamerika durch vereinbarten Erwerb von National Material of Mexico durch Kloeckner Metals Corporation

Dividendenvorschlag in Höhe von 40 Cent je Aktie (2021: 1,00 €) an die Hauptversammlung

Sehr deutlich über dem Vorquartal liegendes EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten von 40 bis 90 Mio. € im ersten Quartal 2023 erwartet und positiver Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2023

Duisburg, 9. März 2023 – Klöckner & Co erzielte im Jahr 2022 trotz des herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds ein starkes operatives Ergebnis (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten in Höhe von 417 Mio. € (2021: 848 Mio. €). Der Umsatz auf Konzernebene stieg, getrieben durch ein durchschnittlich höheres Preisniveau, von 7,4 Mrd. € im Jahr 2021 auf 9,4 Mrd. € und lag damit deutlich über dem Niveau des Vorjahres. Vor dem Hintergrund eines positiven Konzernergebnisses von 259 Mio. € (2021: 629 Mio. €) mit einem Ergebnis je Aktie von 2,54 € (2021: 6,21 €) wird Klöckner & Co den Aktionärinnen und Aktionären der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 0,40 € (2021: 1,00 €) je Aktie vorschlagen.

Durch konsequentes Net-Working-Capital-Management und eine aktiv forcierte Bestandsreduktion im Laufe des zweiten Halbjahres 2022 konnte wie prognostiziert ein außergewöhnlich positiver Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit von 405 Mio. € (2021: –306 Mio. €) erreicht werden. Die Eigenkapitalquote lag zum Jahresende mit 51 % (2021: 47 %) über dem Vorjahresniveau.

Guido Kerkhoff, Vorsitzender des Vorstands der Klöckner & Co SE: „Trotz der herausfordernden makroökonomischen Rahmenbedingungen haben wir im Geschäftsjahr 2022 unsere Unternehmensstrategie weiter erfolgreich umgesetzt. Dabei sind wir unserem Ziel, der führende One-Stop-Shop für Stahl, andere Werkstoffe, Ausrüstung und Anarbeitungsdienstleistungen in Europa und Amerika zu werden, entscheidend näher gekommen. Zudem haben wir mit Nexigen® und dem Product Carbon Footprint unsere Rolle als Pionier einer nachhaltigen Stahlindustrie weiter gefestigt.“



Rolle als Nachhaltigkeitspionier weiter gestärkt



Klöckner & Co hat im vergangenen Jahr sein nachhaltiges Produkt- und Serviceangebot weiter ausgebaut und damit seine Rolle als Vorreiter in diesem Bereich gestärkt. Mit der im Geschäftsjahr 2022 gestarteten Marke Nexigen® bündelte das Unternehmen sein Angebot an CO 2 -reduzierten Produkten und Dienstleistungen und ging einen wichtigen Schritt bei der Umsetzung seiner Konzernstrategie „Klöckner & Co 2025: Leveraging Strengths“, in der der Bereich Nachhaltigkeit als strategischer Wachstumstreiber eine zentrale Rolle einnimmt. Mit dem neuen Angebot ermöglicht das Unternehmen seinen Kunden die verlässliche Beschaffung CO 2 -reduzierter Stahl- und Metallprodukte und schafft vollständige Transparenz über deren CO 2 -Fußabdruck. Im vergangenen Geschäftsjahr lieferte Klöckner & Co bereits die ersten Mengen an CO 2 -reduziertem Stahl an langjährige Kunden wie Mercedes-Benz und Siemens. Dank der im Jahr 2022 geschlossenen Partnerschaft mit Outokumpu, dem weltweit führenden Anbieter von nachhaltigem Edelstahl, bietet Klöckner & Co nun auch CO 2 -reduzierten Edelstahl an und erweiterte damit das Angebot an emissionsreduzierten Metallen.



Transparente Emissionen dank CO 2 -Kategorisierung und Product Carbon Footprint



In Verbindung mit einem umfassenden Angebot an Logistik- und Zirkularitätslösungen sowie Sustainability Advisory Services (SAS) unterstützt das Unternehmen Kunden beim Aufbau nachhaltiger Wertschöpfungsketten. In diesem Zuge hat das Unternehmen im vergangenen Jahr sein Angebot im Bereich CO 2 -Kategorisierung weiter ausgebaut. Neben der bereits etablierten Kategorisierung von CO 2 -reduziertem Stahl, Edelstahl und Aluminium in fünf Kategorien können sich Kunden seit Anfang 2023 den individualisierten CO 2 -Fußabdruck, den sogenannten Product Carbon Footprint, für nahezu jedes der rund 200.000 Klöckner-Produkte berechnen lassen. Diese Kennzahl erfasst die aufgelaufenen CO 2 -Emissionen des Produkts über die gesamte Wertschöpfungskette von der Rohstoffgewinnung über die Produktion bis zur Auslieferung zum Werkstor des Kunden („Cradle-to-Customer Entry Gate“) und wird mit Hilfe des vom TÜV SÜD zertifizierten Nexigen® PCF Algorithm ermittelt.

Die umfassenden Nachhaltigkeitsaktivitäten des Unternehmens wurden auch von externer Stelle anerkannt. Im Dezember 2022 wurde Klöckner & Co mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2023 in der Kategorie „Transformationsfeld Klima“ ausgezeichnet. Als erstes Unternehmen weltweit wurden im April 2022 zudem alle CO 2 -Net-Zero-Ziele inklusive des Dekarbonisierungspfads des Unternehmens im regulären Verfahren nach neuesten Standards der Science Based Targets initiative (SBTi) als wissenschaftlich fundiert anerkannt.



Ausweitung des Produktportfolios durch Übernahmen in Nordamerika und Europa



Mit der Ende 2022 angekündigten Übernahme von National Material of Mexico (NMM) durch das US-Tochterunternehmen Kloeckner Metals Corporation (KMC) stärkt Klöckner & Co seine führende Position in der Stahl- und Metalldistribution sowie im Stahl-Service-Geschäft in Nordamerika. Kunden profitieren durch die Transaktion von einem verbesserten Zugang zu Stahl, Aluminium und Edelstahl in Mexiko. NMM und KMC ergänzen sich insbesondere bei der regionalen Abdeckung, den Kundensegmenten sowie mit Blick auf die starke Position von NMM im Automobilsektor hervorragend. Darüber hinaus stellt die Akquisition eine attraktive Einstiegsmöglichkeit in den exklusiven Markt für Elektroband dar, der großes Wachstumspotenzial bietet. Zudem ist Mexiko mit seiner Nähe zu den USA und dem hochqualifizierten Arbeitsmarkt vor Ort überaus attraktiv für KMC. Alle bedeutenden Automobilkonzerne der Welt produzieren in dem Land und es wird erwartet, dass die Zahl der dort hergestellten Fahrzeuge in Zukunft erheblich steigen wird. Als kombiniertes Unternehmen ist Klöckner & Co zukünftig optimal positioniert, um die damit einhergehende Nachfrage zu bedienen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der notwendigen kartellrechtlichen Genehmigungen und dürfte noch vor dem Sommer 2023 vollzogen werden.

Daneben konnte Klöckner & Co seine Partnerschaft mit dem US-Stahlhersteller Nucor stärken und investiert auf dem Gelände des neuen Nucor-Stahlwerks in Brandenburg, Kentucky, in eine Anlage zur Grobblechverarbeitung. Nucor Steel Brandenburg ist ein hochmodernes Elektrostahlwerk, in dem Schrott zu neuen Grobblechen für Offshore-Windkraftanlagen und andere Infrastrukturprojekte recycelt wird. Mit der Investition treibt Klöckner & Co die Entwicklung nachhaltiger, innovativer und komplexer Lösungen für die gesamte Lieferkette voran und erweitert sein Angebot an Dienstleistungen mit höherer Wertschöpfung.

Auch in Europa hat das Unternehmen sein Angebotsspektrum mit selektiven Akquisitionen erweitert. Mit der Übernahme der Unternehmen Hernandez Stainless GmbH und RSC Rostfrei Coilcenter GmbH durch die deutsche Tochtergesellschaft Becker Stahl-Service ist Klöckner & Co in die Verarbeitung von Edelstahl eingestiegen und konnte sein Produkt- und Serviceportfolio damit weiter ausbauen.



Fokussierung auf die Digitalisierung interner Prozesse

Ferner machte Klöckner & Co wichtige Fortschritte bei den strategischen Schwerpunkten Digitalisierung und Automatisierung. Im Geschäftsjahr 2022 setzte das Unternehmen zudem weitere wichtige Initiativen auf, um die IT-Landschaft im Konzern zu vereinfachen, zu harmonisieren und zu modernisieren. Diese Initiativen schaffen die Voraussetzung für die weitere Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen zwischen Verkauf sowie Anarbeitung und steigern die betriebsinterne Effizienz. Durch mehr Transparenz in der Lieferkette verbessert Klöckner & Co zudem die Einkaufserfahrung seiner Kunden, etwa durch die Echtzeitverfolgung von Bestellungen. Daraus ergibt sich für Klöckner & Co ein Vorteil im Vergleich zu kleineren Wettbewerbern. Um auch in Zukunft innovative Digitallösungen zu entwickeln, wird der Digital Innovation Hub kloeckner.i noch stärker mit dem operativen Geschäft verbunden und die interne Zusammenarbeit mit anderen Bereichen intensiviert.



Ausblick



Im laufenden Jahr erwartet das Unternehmen trotz eines weiterhin herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds eine zunehmende Normalisierung des globalen Stahlmarkts. Eine stärkere Nachfragedynamik in den für das Unternehmen wesentlichen Absatzmärkten in Europa und den USA sollte demzufolge mit einem deutlich höheren Absatz im Vergleich zum Geschäftsjahr 2022 einhergehen. Trotz der zu Jahresbeginn 2023 gestiegenen Stahlpreise erwartet Klöckner & Co ein insgesamt niedrigeres Preisniveau im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und dementsprechend einen niedrigeren Umsatz. Vor dem Hintergrund der insgesamt deutlich verbesserten operativen Aufstellung, Unternehmenssubstanz und Profitabilitätsbasis strebt Klöckner & Co ein EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten auf starkem Niveau an, wenn auch unterhalb des durch Preiseffekte erheblich positiv beeinflussten Vorjahreswertes.

Dank stark verbesserter makroökonomischer Rahmenbedingungen, einer positiven Preisdynamik sowie eines äußerst konsequenten Net-Working-Capital-Managements erwartet das Unternehmen für das erste Quartal ein sehr deutlich über dem Vorquartal liegendes EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten von 40 bis 90 Mio. €.

Über Klöckner & Co:



Klöckner & Co ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 150 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 90.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 7.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 9,4 Mrd. €. Mit dem Ausbau seines Portfolios an CO 2 -reduzierten Werkstoffen, Service- und Logistikleistungen unter der neuen Dachmarke Nexigen® unterstreicht das Unternehmen seine Rolle als Pionier einer nachhaltigen Stahlindustrie. Gleichzeitig hat sich Klöckner & Co als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Servicekette zu digitalisieren und weitgehend zu automatisieren. So möchte sich das Unternehmen zum führenden One-Stop-Shop für Stahl, andere Werkstoffe, Ausrüstung und Anarbeitungsdienstleistungen in Europa und Amerika entwickeln.

Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet.

ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576.

Kontakt zu Klöckner & Co SE:



Presse

Christian Pokropp – Pressesprecher

Head of Corporate Communications | Head of Group HR

+49 203 307-2050

christian.pokropp@kloeckner.com



Investoren

Felix Schmitz

Head of Investor Relations | Head of Strategic Sustainability

+49 203 307-2295

felix.schmitz@kloeckner.com