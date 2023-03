Tesla: Konsolidierung bis zum Unterstützungsbereich!

Von Tesla CEO Elon Musk stammt die Aussage, dass der Wunsch vieler Menschen, einen Tesla zu besitzen, extrem groß sei. Der begrenzende Faktor ist Fähigkeit der Konsumenten, für einen Tesla zu bezahlen. Um den Kundenkreis zu vergrößern, setzt Elon Musk auf Preissenkungen. Der Elektroautohersteller senkt deshalb die Preise nicht nur in Deutschland, sondern auch in Märkten wie Frankreich, Großbritannien, China und den USA deutlich. In Amerika wurden die Preise je nach Modell um bis zu 20 Prozent reduziert, in China gab Tesla zuletzt einen Preisnachlass um rund 13 Prozent. Tesla muss handeln, um den Output wieder zu steigern und seine Gigafactories auszulasten.

Zum Chart

Im Corona-Sell-Off Mitte März 2020 wurde ein partielles Tief des Aktienkurses von Tesla am Level von 23,37 US-Dollar markiert. Dieses Tief war auch die Basis für einen Kursanstieg auf das All Time High bis zum Niveau von 414,50 US-Dollar am 4. November 2021. Das All Time High war der Ausgangspunkt eines Abwärtstrends, der bis zum 2. Dezember 2022 bestand hatte. Danach ging der Kurs in den freien Fall über und sackte bis zum markanten Tief bei 101,81 US-Dollar am 6. Januar 2023 ab. Aktuell wurde die Kurserholung bis zum Level von 208,40 US-Dollar von einer Korrektur bis auf 181,64 US-Dollar abgelöst, die ausgehend vom Tief bereits knapp 76 Prozent an Kursgewinn misst. Damit ist der Kurs wieder in den übergeordneten Abwärtstrend gelaufen. Hier ist eine Steigerung auf 230 US-Dollar möglich, ohne den Trend zu brechen. Darüber hinaus hat die Notierung den Supportbereich bei 178,53 US-Dollar erreicht. Steigen die Leitzinsen jedoch stärker als erwartet, ist kurzfristig auch ein markanter Rückgang wahrscheinlich.