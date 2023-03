Wall Street bleibt widerstandsfähig | Amex | GE | Etsy | Silvergate Capital

Der heutige Tag dürfte ähnlich orientierungslos verlaufen wie der Vortag. Marktteilnehmer warten auf die US-Arbeitsmarktdaten, die am Freitag um 14:30 Uhr MESZ gemeldet werden. Wie Powell im zweiten Teil des gestrigen Rechenschaftsberichts betonte, sind für die Tagung am 22. März 25 oder 50 Basispunkte denkbar. Letztendlich werden die Arbeitsmarktdaten und die Verbraucherpreise am nächsten Dienstag die Höhe des Zinsschritts entscheiden. Vor dem heutigen Opening ziehen die Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen leicht an, mit dem US-Dollar unwesentlich schwächer. Es ist weiterhin beeindruckend zu sehen, wie widerstandsfähig die Wall Street ist. Bei den Einzelwerten steht American Express im Fokus, wie auch GE, MongoDB, Etsy und Silvergate Capital.



