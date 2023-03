EQS-News: InTiCa Systems SE: Umwandlung in Europäische Aktiengesellschaft vollzogen

EQS-News: InTiCa Systems SE / Schlagwort(e): Sonstiges

InTiCa Systems SE: Umwandlung in Europäische Aktiengesellschaft vollzogen



13.03.2023 / 09:21 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



InTiCa Systems SE: Umwandlung in Europäische Aktiengesellschaft vollzogen HV-Beschluss mit Eintragung im Handelsregister umgesetzt Dualistische Leitungsstruktur bleibt bestehen Umstellung in den Depots erfolgt automatisch Passau, 13. März 2023 – Mit der am 10.03.2023 erfolgten Eintragung ins Handelsregister ist die Umwandlung der im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten InTiCa Systems AG (ISIN DE0005874846, Ticker IS7) in die InTiCa Systems SE abgeschlossen und damit formal wirksam. Die europäische Rechtsform (Societas Europaea/SE) unterstreicht die Positionierung der InTiCa als zukunftsorientierter und zunehmend international ausgerichteter mittelständischer Technologiekonzern. Über die Umwandlung hatte die Hauptversammlung am 15. Juli 2022 nach Vorlage eines entsprechenden Beschlussvorschlags durch Vorstand und Aufsichtsrat entschieden. Die bisherige dualistische Leitungsstruktur der Gesellschaft sowie die Verantwortlichkeiten und Zusammensetzung von Vorstand und Aufsichtsrat bleiben von der neuen Struktur unberührt. Der Sitz des Unternehmens bleibt unverändert in Passau, Deutschland. Die neue Rechtsform hat keine Auswirkungen auf Aktionäre, Vertragspartner, Kunden, Mitarbeiter und die Corporate Governance der Gesellschaft. Der Notierung der Aktie an den bisherigen Börsen bleibt bestehen und der Handel wird nahtlos fortgeführt. Die Umstellung in den Depots der Aktionäre erfolgt automatisch und ist für die Aktionäre provisions- und spesenfrei. Die bisherige ISIN DE0005874846, WKN 587484 und das Ticker-Symbol IS7 bleiben bestehen. ​

InTiCa Systems SE Der Vorstand

KONTAKT Dr. Gregor Wasle | Vorsitzender des Vorstands TEL +49 (0) 851 – 966 92 – 0 FAX +49 (0) 851 – 966 92 – 15 MAIL investor.relations@intica-systems.com

Über InTiCa Systems: InTiCa Systems ist ein führender europäischer Anbieter in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von induktiven Komponenten, passiver analoger Schaltungstechnik und mechatronischer Baugruppen. Das Unternehmen arbeitet in den Geschäftsfeldern Automotive sowie Industry u. Infrastructure und beschäftigt an den Standorten in Passau, Prachatice/Tschechien, Silao/Mexiko und Bila Tserkva/Ukraine rund 850 Mitarbeiter. Produkte im Geschäftsfeld Automotive sind unter anderem Innovationen, welche den Komfort und die Sicherheit von Automobilen erhöhen, die Leistungsfähigkeit von Elektro- sowie Hybridfahrzeugen steigern sowie die CO2-Emissionen reduzieren. Im Geschäftsfeld Industry and Infrastructure entwickelt und fertigt InTiCa Systems mechatronische Baugruppen für die Solarindustrie und andere industrielle Anwendungen.



Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen Diese Mitteilung enthält Aussagen zur zukünftigen Geschäftsentwicklung der InTiCa Systems SE. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstandes sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Sollten die den Prognosen zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen, können die tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten Aussagen wesentlich abweichen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren. Sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Da vorausschauende Aussagen ausschließlich von den Umständen am Tag der Veröffentlichung ausgehen, haben wir weder die Absicht noch übernehmen wir die Verpflichtung, diese laufend zu aktualisieren.

13.03.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com