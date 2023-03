Wacker Chemie sieht nach schwachem Jahresstart deutlichen Gewinnrückgang

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Wacker Chemie rechnet für 2023 mit deutlichen Geschäftseinbußen. Der Umsatz dürfte auf 7 bis 7,5 Milliarden Euro sinken und das operative Ergebnis (Ebitda) auf 1,1 bis 1,4 Milliarden Euro fallen, teilte der MDax-Konzern am Dienstag in München mit. Bei niedrigen Verkaufspreisen sollte sich die Nachfrage dabei nach einem schwachen Jahresstart erholen. Die durchschnittlichen Analystenschätzungen liegen beim Umsatz eher am unteren Ende der Spanne, beim Gewinn eher am oberen. Im ersten Quartal dürfte das operative Ergebnis auf 250 bis 280 Millionen Euro fallen, nach 644 Millionen Euro vor einem Jahr. Trotz der schwierigen Perspektiven soll die Dividende nach einem starken Jahr 2022 mit einem operativen Gewinn von 2,1 Milliarden Euro um 4,00 Euro auf einen Rekordwert von 12,00 Euro je Aktie steigen. Die bereits bekannten vorläufigen Zahlen für 2022 bestätigte das Unternehmen./mis/tih