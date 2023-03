Silber - Fehlausbruch als Kurstreiber

“False breaks are followed by fast moves!“ Diese alte Tradingweisheit beschreibt die Ausgangslage für den Silberpreis sehr gut. Gemeint ist das temporäre Abgleiten unter die Bastion bei 21 USD. Hier fallen diverse Glättungslinien mit verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten und einem Fibonacci-Level (20,82 USD) zusammen. Der Anstieg über die 200-Wochen-Linie (akt. bei 21,54 USD) dürfte – im Sinne der eingangs angeführten Tradingweisheit – für den Startschuss zu einem neuen Aufwärtsimpuls sorgen, zumal RSI und MACD gerade neue Einstiegssignale geliefert haben. Besonders hervorheben möchten wir dabei die Bodenbildung im Verlauf des Oszillators. Helfen könnte zudem der Faktor „Saisonalität“. Auf Basis der Daten dieses Jahrtausends konnte der Silberpreis von Mitte März bis Mitte April bei einer Trefferquote von 62,5 % im Durchschnitt um rund 4 % zulegen. In dieser Gemengelage definiert der seit Februar 2021 bestehende Abwärtstrend (auf Wochenbasis akt. bei 24,35 USD) ein gleichermaßen markantes wie wichtiges Erholungsziel. Um dieses in Zukunft nicht mehr aus den Augen zu verlieren, gilt es, die oben beschriebene Kumulationszone bei 21 USD keinesfalls mehr zu unterschreiten (Fortsetzung siehe Analyse 3).

Silber (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

