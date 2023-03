ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Ein weiteres Rekordjahr für ASMALLWORLD



16.03.2023 / 06:49 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ein weiteres Rekordjahr für ASMALLWORLD Zürich, 16.03.2023 – Die ASMALLWORLD AG gibt bekannt, dass das Unternehmen auf ein weiteres Rekordjahr zurückblicken darf, in welchem es die höchsten Umsatz- und EBITDA-Ergebnisse der Firmengeschichte erwirtschaftet hat. Der Umsatzanstieg betrug dabei 18% und war vor allem durch ein starkes Wachstum im Subscriptions-Segment und ein generell verbessertes Marktumfeld getrieben. Ebenfalls trugen langfristige Wachstumsinitiativen wie die ASMALLWORLD Collection, die hauseigene Online-Hotelbuchungsplattform, sowie die Beteiligung an Global Hotel Alliance und die Erweiterung des Produktportfolios zum Wachstum des Unternehmens bei. Im ersten vollen Geschäftsjahr nach dem Abklingen der globalen Pandemie, erzielte die ASMALLWORLD AG ein weiteres Rekordjahr in Bezug auf Umsatz und EBITDA. Der Umsatz stieg um 18% von CHF 15,6 Mio. auf 18,5 Mio. und der EBITDA verbesserte sich von CHF 2,4 Mio. auf 2,5 Mio. Die Mitgliederbasis wuchs um 4% von 63'300 auf 66'000. Der operative Cashflow belief sich auf CHF 2,3 Mio. und der Reingewinn lag bei CHF 1.4M. Das starke Wachstum war vor allem durch das Subscriptions-Segment getrieben, welches dank einer starken Nachfrage nach Prestige- und Signature-Mitgliedschaften um 28% wuchs, während sich der Services-Bereich um 0,1% steigerte. ASMALLWORLD verfügte per Ende Jahr über einen Barbestand von CHF 4.0M. Das Unternehmen finanziert sich nun auch vollständig aus dem eigenen Cash-Flow und es wird künftig kein zusätzliches Kapital benötigt, um geplanten Wachstumsinitiativen zu finanzieren oder finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. "Ich bin sehr stolz auf unser Ergebnis. Unsere langfristigen Wachstumsinitiativen, einschliesslich der ASMALLWORLD Collection und der Partnerschaft mit Global Hotel Alliance, beginnen sich langsam positiv auf unsere Resultate auszuwirken, und wir sind nun auch zum ersten Mal in der Geschichte des Unternehmens in einer Situation, wo wir uns komplett aus eigener Kraft finanzieren können. Dies war ein wichtiger Meilenstein für das Management und wird es uns ermöglichen, einige strategische Investitionen zu tätigen, welche die langfristige Ertragskapazität des Unternehmens weiter erhöhen", so Jan Luescher, CEO von ASMALLWORLD. Das Subscriptions-Segment wuchs im Jahr 2022 um 28% Das Subscriptions-Segment steigerte den Umsatz um 28% auf CHF 13,1 Mio., verglichen mit CHF 10,2 Mio. im Vorjahr. Die Premium-Mitgliedschaften von ASMALLWORLD, Prestige und Signature, die zahlreiche Reisevorteile wie Flugmeilen von Miles & More, Etihad oder Emirates sowie Hotelstatus von Jumeirah und GHA DISCOVERY enthalten, erfreuten sich auch im Jahr 2022 einer starken Nachfrage und waren damit auch der wichtigste Wachstumstreiber. In der zweiten Jahreshälfte wurde eine neue Partnerschaft mit Emirates eingegangen, welche es ASMALLWORLD erlaubt Emirates Skywards Meilen als dritte Meilenoption für seine Premium-Mitgliedschaften anzubieten. Dieses neue Angebot wurde im September lanciert und trug unmittelbar zum Ergebnis bei. Die ASMALLWORLD-Community verzeichnete ein solides Mitgliederwachstum und die unternehmensweite Mitgliederbasis stieg damit um 4% auf 66'000 Mitglieder an. First Class & More verzeichnete eine etwas geringere Nachfrage nach der einfachen Gold-Mitgliedschaft, die teureren Platinum- und Diamant-Mitgliedschaften verkauften sich aber weiterhin sehr gut. The World's Finest Clubs hatte während der Pandemie leider einen erheblichen Kundenrückgang erlitten, da das weltweite Nachtleben praktisch zum Erliegen kam. Das Unternehmen ist nun wieder in der Aufbauphase und die Marketingaktivitäten laufen langsam wieder an. In diesem Jahr wurden eine völlig neu gestaltete Website und neue Mitgliedsstufen eingeführt, um die Verkaufszahlen wieder auf das Niveau vor der Pandemie zu bringen. Das Services-Segment mit moderatem Wachstum Das Segment Services war im Jahr 2022 stabil und verzeichnete ein Wachstum von 0,1%. Sowohl die ASMALLWORLD Collection als auch ASMALLWORLD Hospitality erreichten dabei einen deutlichen Umsatzanstieg, während der Umsatz von First Class & More mit Business- und First-Class-Flugpaketen unter den Zahlen von 2021 lag. Die EBITDA-Marge des Segments verbesserte sich leicht von 14,2 % auf 14,4 %, was auf eine Veränderung des Umsatzmixes zurückzuführen ist. Das Angebot der ASMALLWORLD Collection, der hauseigenen Online-Hotelbuchungsplattform, wurde weiter ausgebaut. Als der Service im Juli 2020 lanciert wurde, umfasste die Collection nur knapp 600 Hotels. Seitdem wurden über 900 weitere Hotels hinzugefügt, so dass das Angebot nun über 1'500 Hotels umfasst. Die Collection deckt heute weltweit mehr als 450 Reisedestinationen ab, doppelt so viele wie beim Start im Jahr 2020. Kunden, die ihre Hotels über die ASMALLWORLD Collection buchen, profitieren dabei von aussergewöhnlichen VIP-Buchungsvorteilen wie Zimmer-Upgrades oder USD 100 Konsumationsguthaben während des Aufenthalts. Der Ausbau der Plattform hatte auch zur Folge, dass die Buchungen im Vergleich zum Vorjahr um 150% angestiegen sind. Ebenfalls haben 41 % der Kunden schon mindestens ein zweites Mal mit der ASMALLWORLD Collection gebucht, was auf eine hohe Kundenzufriedenheit schliessen lässt. ASMALLWORLD Hospitality, welche Consulting-Dienstleistungen für die Hotel-Branche anbietet, trug ebenfalls zum Wachstum des Segments bei. Der Managementvertrag für das Luxusresort North Island auf den Seychellen wurde um weitere drei Jahre verlängert, was die gute Arbeit des Teams bestätigt. Gleichzeitig wurde die Zusammenarbeit für die Ritz-Carlton Residences in Dubai unerwartet von unserem Partner MAG of Life gekündigt. ASMALLWORLD ist der Ansicht, dass es sich hierbei um eine unrechtmässige Vertragskündigung handelte, und hat rechtliche Schritte eingeleitet. Bei den ASMALLWORLD-Events stieg die Anzahl der in-person Veranstaltungen um 26%, von 394 Veranstaltungen im Jahr 2021 auf 498 Veranstaltungen im Jahr 2022. Die Anzahl der Teilnehmer stieg proportional dazu. Auch der bekannte Flagship Event "ASMALLWORLD Winter Weekend", wurde nach zwei Jahren Pause wieder in einem ausverkauften Gstaad Palace durchgeführt. Bei den während der Pandemie eingeführten Online-Events wurde das Angebot bewusst reduziert, damit sich das Team wieder auf die Organisation der in-person Veranstaltungen fokussieren konnte. Im Jahr 2022 wurden noch 156 Online-Veranstaltungen durchgeführt, im Vergleich zu 209 im Jahr 2021. Das Unternehmen plant weiterhin beide Arten von Events, in-person und online, durchzuführen, legt aber künftig den Fokus wieder auf in-person Events. Erwerb der Beteiligung an Global Hotel Alliance abgeschlossen Im Dezember 2021 hatte ASMALLWORLD den Erwerb einer 10%igen Beteiligung an Global Hotel Alliance (GHA) angekündigt. Die letzte Zahlung dieser Transaktion erfolgte im Mai 2022 und markierte den erfolgreichen Abschluss dieser Akquisition. Mit mehr als 23 Millionen Kunden, 800 Hotels und einem erstklassigen Hotel-Treueprogramm bietet GHA für ASMALLWORLD die Möglichkeit, seine Einnahmequellen auf mehrere Arten zu erweitern. ASMALLWORLD hat bereits die ersten neuen Mitglieder von GHA willkommen geheissen und baut damit seine Community weiter aus. Die ASMALLWORLD-Mitgliedschaft wird dabei den beiden höchsten Statusstufen von GHA kostenlos angeboten. Darüber hinaus wird ASMALLWORLD DISCOVERY, die neu geschaffene Hotel-Brand von ASMALLWORLD, unabhängigen Hotels erstmals die Möglichkeit geben, sich dem GHA DISCOVERY Loyalty-Programm anzuschliessen. Dieser neue Geschäftszweig schafft eine weitere Einnahmequelle, die das langfristige Ertragspotenzial von ASMALLWORLD weiter diversifiziert und erweitert. Positiver Ausblick für 2023 Für das Jahr 2023 erwartet ASMALLWORLD weiterhin ein freundliches Marktumfeld und antizipiert, dass der Umsatz auf CHF 20 bis 22 Mio. ansteigen wird. Der EBITDA wird dabei auf CHF 2,6 und 2,8 Mio. geschätzt. "2022 hat gezeigt, dass es für unsere Produkte in einer Welt nach der Pandemie eine starke Nachfrage gibt. Ebenfalls haben wir viele neue Initiativen, welche noch am Anfang stehen und erst einen Teil ihres Potenzials entfalten konnten. Darunter die Prestige- und Signature-Mitgliedschaften mit den Emirates Skywards Meilen, das Hotelbuchungsportal ASMALLWORLD Collection und die Partnerschaft mit Global Hotel Alliance. Somit bin ich zuversichtlich, dass wir auch im Jahr 2023 weiterhin profitabel wachsen können", kommentiert ASMALLWORLD CEO Jan Luescher. Earnings Call und weitere Informationen ASMALLWORLD CEO Jan Luescher wird im Laufe des heutigen Tages, 16. März 2023, eine Telefonkonferenz abhalten, um eine erweiterte Übersicht und Kommentare zu den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2022 zu geben. Die Telefonkonferenz findet um 14 Uhr MEZ statt. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, verwenden Sie bitte den folgenden Link: https://webcast.meetyoo.de/reg/axDEs2LejmZ9 Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmer eine Bestätigungs-E-Mail mit den individuellen Einwahldaten. Der vollständige Finanzbericht 2022 sowie die Präsentation für den Earnings Call 2022 stehen auf der Website der ASMALLWORLD AG zum Download bereit: https://www.asmallworldag.com/financial-reports

Diese ad-hoc Mitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com. Definition von EBITDA als alternative Performancekennzahl: Betriebsergebnis vor Zinsen (inkl. allen Positionen, welche im Finanzaufwand und -ertrag ausgewiesen werden), Steuern, Abschreibungen und Amortisationen. Die ASMALLWORLD Gruppe ASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community. Basierend auf dem Social Network ‘ASMALLWORLD’, betreibt das Unternehmen ein digitales Travel & Lifestyle Ecosystem, welches Mitglieder inspiriert, besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Kontakte zu knüpfen. ASMALLWORLD-Mitglieder nutzen die ASMALLWORLD App und Website, um Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, Hotels zu buchen, andere Mitglieder kennenlernen und von einer Vielzahl an Reiseprivilegen zu profitieren. Mitglieder haben ebenfalls die Möglichkeit, sich auf über 1’000 ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von lokalen Get-Togethers in den Grossstädten dieser Welt, bis hin zu Wochenend-Events in Saint-Tropez oder Gstaad.

Neben dem ASMALLWORLD Social Network, zählen folgende Firmen ebenfalls zum ASMALLWORLD Travel & Lifestyle Ecosystem: ASMALLWORLD Collection, eine Online-Hotelbuchungsplattform, welche sich auf die besten Hotels der Welt spezialisiert und es Kunden erlaubt, kostenlos in den Genuss von einzigartigen Zusatzleistungen zu kommen ASMALLWORLD Private, ein Luxus-Reisebüro, welches personalisierte Reiseberatung und Reisearrangements anbietet ASW Hospitality, eine Hospitality-Consulting Firma, welche Eigentümern hilft, den Wert ihrer Objekte in jeder Phase des Lifecycles zu steigern, inklusive Akquisition, Entwicklung, Betreiben und Verkauf First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen. The World's Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, welcher Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet. Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten: www.asmallworldag.com www.asw.com www.asmallworldcollection.com www.asmallworldprivate.com www.first-class-and-more.de www.first-class-and-more.com www.finestclubs.com www.asmallworldhospitality.com www.north-island.com Kontakt: ASMALLWORLD AG

Jan V. Luescher, CEO

Seidengasse 20

CH-8001 Zurich

info@asmallworldag.com Hinweis Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Solche sind beispielsweise an der Verwendung der Worte "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel", "anstreben" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Worte oder vergleichbarer Ausdrücke erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Emittenten oder seiner Branche erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Der Emittent verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

