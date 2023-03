EQS-News: DIC Asset AG: Manage-to-ESG-Strategie erzielt hervorragende Ratingergebnisse

EQS-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): ESG/Immobilien

Presseinformation DIC Asset AG: Manage-to-ESG-Strategie erzielt hervorragende Ratingergebnisse Deutliche Verbesserung in ESG-Ratings von MSCI und S&P

„Top rated“-Auszeichnungen von Sustainalytics für herausragende Leistungen im vergangenen Jahr

Konsequente Umsetzung der Manage-to-ESG-Strategie und weiterer Ausbau des Green-Building Anteils

Frankfurt am Main, 20. März 2023. Die DIC Asset AG („DIC“), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen hat für die konsequente Verfolgung seiner Manage-to-ESG-Strategie hervorragende ESG-Bewertungen der Rating-Agenturen MSCI und S&P erzielt. MSCI stufte die DIC von A auf AA hoch. Im CSA-Rating (Corporate Sustainable Assessment) von S&P hat sich die DIC um 12 Punkte deutlich verbessert. Damit gehört sie zu den besten 20% der Unternehmen in der internationalen Immobilienbranche. Außerdem verlieh das international anerkannte Analysehaus Sustainalytics der DIC die Auszeichnungen „ESG Industry Top rated“ und „Region Top rated“ für ihre Spitzenergebnisse im ESG Risk Rating des Vorjahres. Sustainalytics misst die wichtigsten branchenspezifischen ESG-Risiken und wie gut ein Unternehmen diese Risiken managt. Hintergrund für die breite externe Anerkennung der ESG-Strategie der DIC ist unter anderem das vorzeitige Erreichen und Überschreiten der Green-Building-Ziele im Bestandsportfolio. Ursprüngliches Ziel der DIC war es, bis zum Ende des Geschäftsjahres 2023 einen Green-Building Anteil von 20% im eigenen Gebäudeportfolio zu erreichen. Tatsächlich hat die DIC den Anteil bereits zum Stichtag 31. Dezember 2022 auf über 30% erhöht. Auch im Drittgeschäft der DIC (Institutional Business) wird der Anteil klimaeffizienter Immobilien kontinuierlich ausgebaut. Zuletzt erhielt die DIC für eine Büroimmobilie im Lyoner Viertel in Frankfurt-Niederrad erstmals das Zertifikat in Platin von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. V. (DGNB). „Die nachhaltige Entwicklung und klimagerechte Ertüchtigung unseres Bestandsportfolios und unseres Institutional Business sind Kernelemente unserer ESG-Strategie und unserer DNA. Das spiegelt sich auch in den sehr erfreulichen Bewertungen durch renommierte internationale ESG-Rating-Agenturen und in immer mehr Green-Building-Zertifikaten für einzelne Objekte wider. Zugleich zeigt es, dass nicht nur wir, sondern auch immer mehr unserer Mieter, Anleger und Investoren ihren Fokus auf Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Effizienz im Gebäudesektor richten. Unsere Spitzenposition auf diesem Gebiet wollen wir konsequent weiter ausbauen“, kommentierte Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC. Mehr über das Green-Building, Lyoner Viertel, Frankfurt-Niederrad: Die Büroimmobilie wurde von der Lang & Cie. Real Estate AG und der Wentz & Co. GmbH nach einem innovativen und nachhaltigen Gebäudekonzept entwickelt und im März 2022 fertiggestellt. Das Konzept sieht einen Fernwärmeanschluss, hocheffiziente Lüftungs- und Wärmerückgewinnungsanlagen, die Nutzung von Ökostrom und eine Photovoltaikanlage auf der Technikzentrale vor. Überproportional viele Fahrradstellplätze, E-Ladestationen für Fahrräder und begrünte Dachflächen zeichnen das Objekt zusätzlich aus. Die DIC hat die Büroimmobilie im Dezember 2020 für das Startportfolio eines offenen Immobilien Spezial-AIF erworben. Alleiniger Nutzer ist die Deka, die durch die nachhaltige Bauweise von einem niedrigen Energieverbrauch profitiert. Zusätzlich wurden ca. 40.000 Tonnen CO 2 -Emissionen des Gebäudes während der Bauphase und der ersten zehn Betriebsjahre durch den Erwerb von CO 2 -Zertifikaten kompensiert. Über die DIC Asset AG: Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien mit 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Aktuell betreuen wir 360 Objekte mit einem Marktwert von 14,7 Mrd. Euro onsite – wir sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie. Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe. Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilien-Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert. Mehr Informationen unter www.dic-asset.de. IR/PR-Kontakt DIC Asset AG:

Peer Schlinkmann

Leiter Investor Relations & Corporate Communications

Neue Mainzer Straße 20 • MainTor Primus 60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@dic-asset.de

