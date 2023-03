Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Generalversammlung stimmt allen Anträgen des Verwaltungsrats zu



21.03.2023 / 18:30 CET/CEST



MEDIENMITTEILUNG Zug, 21. März 2023 Genehmigung des Jahresabschlusses 2022 sowie der Ausschüttung von CHF 3.40

Bestätigung der Statutenänderungen im Rahmen des neuen Aktienrechts

Annahme der Abstimmungen zu den Vergütungen des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung

Neuwahl von Reto Conrad in den Verwaltungsrat und Bestätigung der weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats in ihrem Amt Genehmigung des Jahresabschlusses 2022 sowie der Ausschüttung von CHF 3.40

Der Jahresabschluss 2022 wurde von der Generalversammlung genehmigt. Weiter wurde die vom Verwaltungsrat beantragte Ausschüttung von CHF 3.40 pro berechtigte Namenaktie bestätigt. Diese setzt sich zusammen aus einer ordentlichen Dividende aus dem Bilanzgewinn von CHF 1.70 brutto je Namenaktie (CHF 1.105 netto nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer) sowie einer verrechnungssteuerfreien Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven in Höhe von CHF 1.70 je Namenaktie. Die Auszahlung der beantragten ordentlichen Dividende und die verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Reserven wird am 30. März 2023 in Höhe von CHF 2.805 netto pro dividendenberechtigte Namenaktie erfolgen. Bestätigung der Statutenänderungen im Rahmen des neuen Aktienrechts

Im Sommer 2020 hat das schweizerische Parlament ein Bundesgesetz zur Änderung des Aktienrechts beschlossen, das am 1. Januar 2023 in Kraft getreten ist. Schweizerische Aktiengesellschaften sind unter diesem Gesetz verpflichtet, ihre Statuten bis spätestens Ende 2024 an das neue Aktienrecht anzupassen. Die entsprechenden Anpassungen wurden von der Generalversammlung genehmigt. Annahme der Abstimmungen zu den Vergütungen des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung

Die Generalversammlung hat in einer konsultativen Abstimmung den Vergütungsbericht 2022 der Swiss Prime Site AG angenommen. Darüber hinaus hiessen die Aktionäre in zwei separaten, bindenden Abstimmungen die Gesamtvergütung 2023 für die Mitglieder des Verwaltungsrats sowie für die Geschäftsleitung der Gruppe gut. Neuwahl von Reto Conrad in den Verwaltungsrat und Bestätigung der weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats in ihrem Amt

Neu in den Verwaltungsrat von Swiss Prime Site wurde Reto Conrad gewählt. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten für die Wiederwahl der Verwaltungsrätinnen Barbara A. Knoflach, Gabrielle Nater-Bass, Brigitte Walter sowie der Verwaltungsräte Ton Büchner, Christopher M. Chambers und Thomas Studhalter für eine weitere Amtszeit bis zur Generalversammlung 2024. Ton Büchner wurde als Verwaltungsratspräsident wiedergewählt. Der Prüfungsausschuss setzt sich aus Thomas Studhalter (Präsident), Brigitte Walter sowie Reto Conrad und der Nominations- und Vergütungsausschuss aus Gabrielle Nater-Bass (Präsidentin), Barbara A. Knoflach sowie Christopher M. Chambers zusammen. Den Anlageausschuss bilden Barbara A. Knoflach (Präsidentin), Brigitte Walter sowie Reto Conrad. Das Sustainability Committee setzt sich zusammen aus Ton Büchner (Präsident) und Barbara A. Knoflach. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



Investor Relations, Florian Hauber

Tel. +41 58 317 17 64, florian.hauber@sps.swiss



Media Relations, Mladen Tomic

Tel. +41 58 317 17 42, mladen.tomic@sps.swiss

Ende der Medienmitteilungen