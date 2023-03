IRW-News: DRONE DELIVERY CANADA CORP: Drone Delivery Canada Corp. veröffentlicht Finanzergebnisse für 2022 und stellt ein allgemeines Unternehmensupdate bereit

IRW-PRESS: DRONE DELIVERY CANADA CORP: Drone Delivery Canada Corp. veröffentlicht Finanzergebnisse für 2022 und stellt ein allgemeines Unternehmensupdate bereit

TORONTO, ONTARIO - 21. März 2023 / IRW-Press / - Drone Delivery Canada Corp. (TSXV: FLT; OTC QX: TAKOF; Frankfurt: A3DP5Y oder ABBA.F) (das Unternehmen oder DDC) freut sich, seine Finanzergebnisse für 2022 bekannt zu geben und über allgemeine Entwicklungen auf Unternehmensebene zu berichten.

Das Unternehmen ist erfreut zu berichten, dass es im Jahr 2022 mit 826.446 Dollar seinen bisher höchsten Umsatz erzielt hat, was einem Umsatzwachstum von über 140 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Darüber hinaus verringerte das Unternehmen seinen Nettoverlust im Jahr 2022 um fast 1.300.000 Dollar oder 8,7 % gegenüber dem Vorjahr.

DDC freut sich überdies, im Folgenden allgemeine Unternehmensinformationen über seine Aktivitäten bereitzustellen:

Entwicklung von Condor

Das Unternehmen berichtet, dass die verbesserte Bordelektronik (Avionik) der Condor-Schwerlastdrohne erfolgreich getestet wurde, und meldet die Fertigstellung der Condor-Alpha-Drohne, die sich derzeit im Kommerzialisierungszentrum des Unternehmens befindet, das sich vollständig der Entwicklung und Vermarktung der Condor-Drohne widmet. Nach der erfolgreichen Fertigstellung der Condor-Alpha-Drohne hat das Unternehmen mit der Umrüstung der zweiten und dritten Condor-Drohne begonnen, um die Vermarktung vorzubereiten. Gleichzeitig wird sich das Unternehmen darum bemühen, weitere Verbesserungen an der Technologie von Condor zu erzielen.

Entwicklung von Canary

Das Unternehmen hat zahlreiche erfolgreiche Einsätze des Fallschirm-Bergungssystems während der Tests am anderen Teststandort des Unternehmens durchgeführt, der der Entwicklung und Vermarktung der kleineren Drohnen des Unternehmens dient. Das Unternehmen hat außerdem in einer unabhängigen Testeinrichtung gemäß der Norm ASTM F3389 (Standard Test Method for Assessing the Safety of Small Unmanned Aircraft Impacts) Falltests absolviert. Diese Tests sind Teil der Anforderungen von Transport Canada, um eine Zulassung für den Flug über Menschen zu erhalten. Mit den bisher erfassten Daten und den erfolgreichen Tests erwartet das Unternehmen, dass die endgültige Validierung der Fähigkeit des Fliegens über Menschen im zweiten Quartal 2023 abgeschlossen sein wird, vorbehaltlich der Überprüfung durch Transport Canada.

Erfassungs- und Ausweichtechnologie

Das Unternehmen arbeitet auch an der Weiterentwicklung von Erfassungs- und Ausweich-(Detect-and-Avoid, DAA)-Systemen, die den Betrieb außerhalb der Sichtweite (Beyond Visual Line of Sight) ermöglichen sollen. Solche Systeme haben das Potenzial, die Betriebskosten erheblich zu senken und eine robuste Lösung zu bieten, die die Anforderungen der potenziellen Kunden des Unternehmens erfüllt. Das Unternehmen hatte zuvor den Einsatz eines von Canadian UAVs Inc. erworbenen bodengestützten DAA-Systems am Standort seines strategischen Partners DSV Air & Sea Inc. Canada in Milton (Ontario) bekannt gegeben. Dieses System soll die Drohnen Sparrow und Canary unterstützen, die beide in die Kategorie der Drohnen unter 25 kg fallen. Das Unternehmen hat das bodengestützte DAA-System in seine firmeneigene FLYTE-Software integriert, die alle Flüge der Drohnen von DDC steuert. Das Unternehmen bemüht sich überdies um die Entwicklung eines DAA-Bordsystems für seine Schwerlastdrohne Condor.

Betriebliche Verbesserungen

Das Unternehmen hat sein umfassendes, schlüsselfertiges Logistiksystem seit der ersten Kommerzialisierung im Jahr 2019 jedes Jahr verbessert. Die Verbesserungen an der Plattform selbst sowie die Anzahl der Flüge und die geflogenen Entfernungen sind bislang jedes Jahr gestiegen. Im Jahr 2022 konnte das Unternehmen die Anzahl der durchgeführten Flüge mit fast 3.000 Flügen um fast 200 % und die von den DDC-Drohnen zurückgelegten Flugstrecken mit über 7.000 km um 240 % steigern.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69749/DDC2022FinancialResults_DE_PRcom.001.png

Wir waren im letzten Jahr sehr damit beschäftigt, das Unternehmen neu zu organisieren und neue Führungskräfte in Schlüsselbereichen wie Technik, Vertrieb, Marketing und Personalwesen einzustellen. Infolge dieser Veränderungen und der bisherigen Anstrengungen können wir in Zukunft Nutzen aus diesen Veränderungen ziehen. Das anhaltende Engagement und die harte Arbeit des DDC-Teams werden sicherstellen, dass wir bestens für Erfolg aufgestellt sind und unsere geplanten zukünftigen Meilensteine erreichen können, so Steve Magirias, CEO von DDC.

Über Drone Delivery Canada Corp.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein preisgekröntes Drohnentechnologieunternehmen, das sich auf die Planung, Entwicklung und Umsetzung seiner auf den Einsatz von Drohnen basierenden Logistik-Software-Plattform konzentriert. Die Plattform des Unternehmens soll als Software-as-a-Service (SaaS)-Modell für Regierungs- und Unternehmensorganisationen weltweit angeboten werden.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an der kanadischen TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol FLT, im OTCQX-Markt in den Vereinigten Staaten unter dem Börsensymbol TAKOF und in Deutschland an der Frankfurter Börse unter dem Börsensymbol A2AMGZ oder ABB.F gehandelt werden.

Mehr erfahren können Sie unter www.DroneDeliveryCanada.com oder auf den Social-Media-Konten von DDC:

https://www.linkedin.com/company/drone-delivery-canada

https://www.youtube.com/dronedeliverycanada

https://www.facebook.com/dronedeliverycanada

https://www.instagram.com/dronedeliverycanada

https://twitter.com/DroneDeliveryCa

Für weitere Informationen:

Investor Relations:

Herr Steve Magirias, Chief Executive Officer

und Herr Bill Mitoulas

Telefon: (416) 479-9547

E-Mail: billm@dronedeliverycanada.com

Mediensprecher:

Herr Steve Magirias, Chief Executive Officer

E-Mail: steve.magirias@dronedeliverycanada.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Solche Aussagen beziehen sich häufig auf die erwartete zukünftige geschäftliche und finanzielle Leistung, die Finanzlage und andere Angelegenheiten und enthalten oft Wörter oder Ausdrücke wie erwarten, könnten, können, glauben, prognostizieren, schätzen, Ziel, anzielen, werden und andere vergleichbare Begriffe und Variationen oder Verneinungen dieser Worte und Ausdrücke. Diese zukunftsgerichteten Informationen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem auch der Einfluss der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchensituation, die Akzeptanz auf dem Markt und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen (sowohl in Kanada als auch auf internationaler Ebene). Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Annahmen, die zur Erstellung solcher Informationen herangezogen werden, möglicherweise ungenau sind, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten daher nicht als zuverlässig. Sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird, sind die Parteien nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69749

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69749&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA26210W6053

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.