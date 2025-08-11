Werbung ausblenden

EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

11.08.2025 / 15:44 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
11. August 2025

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 4. August 2025 bis einschließlich 7. August 2025 wurden insgesamt 528.598 Aktien im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datumzurückgekaufte Aktien (Stück)Durchschnittspreis (€)Kurswert Gesamt (€)Handelsplatz (MIC code)
04.08.2025125.57538,96854.893.469,39Xetra
04.08.202596.78738,93273.768.179,23CBOE Europe (CEUX)
04.08.202524.25438,9876945.605,25Turquoise Europe (TQEX)
04.08.202513.40038,9184521.506,56Aquis Europe (AQEU)
05.08.202541938,800016.257,20CBOE Europe (CEUX)
06.08.2025110.00439,03374.293.863,13Xetra
06.08.202591.11239,03093.556.183,36CBOE Europe (CEUX)
06.08.202523.85439,0486931.465,30Turquoise Europe (TQEX)
06.08.202516.87039,0122658.135,81Aquis Europe (AQEU)
07.08.202510.56939,1643413.927,49Xetra
07.08.202512.13839,1794475.559,56CBOE Europe (CEUX)
07.08.20252.00338,996578.109,99Turquoise Europe (TQEX)
07.08.20251.61339,054862.995,39Aquis Europe (AQEU)
Gesamt528.598
 		38,999920.615.257,66
 		 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
1. Juli 2025 bis einschließlich 7. August 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 4.435.008 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

11.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet:www.group.dhl.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2182228 11.08.2025 CET/CEST

