IRW-News: FSD Pharma Inc.: FSD Pharma gibt bekannt, dass seine australische Gesellschaft die Genehmigung zur Durchführung einer klinischen Phase-1-Studie zu Lucid-201, einem Kandidaten für die potenzielle Behandlung der Major Depression, erhalten hat

IRW-PRESS: FSD Pharma Inc.: FSD Pharma gibt bekannt, dass seine australische Gesellschaft die Genehmigung zur Durchführung einer klinischen Phase-1-Studie zu Lucid-201, einem Kandidaten für die potenzielle Behandlung der Major Depression, erhalten hat

Toronto, 22. März 2023 / IRW-Press / - FSD Pharma Inc. (NASDAQ: HUGE) (CSE: HUGE) (FWB: 0K9A) (FSD Pharma oder das Unternehmen) - ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich dem Aufbau eines Portfolios von innovativen Vermögenswerten und Biotechnologielösungen zur Behandlung von herausfordernden neurodegenerativen Erkrankungen sowie Entzündungs- und Stoffwechselerkrankungen widmet - hat heute mitgeteilt, dass seine australische Gesellschaft FSD Pharma Australia Pty Ltd. vom Alfred Ethics Committee in Australien die Genehmigungsbescheinigung für die Durchführung einer klinischen Phase-1-Studie zu Lucid-201 (Lucid-Psych) als neuartigem Arzneimittelkandidaten für die potenzielle Behandlung von schwerwiegenden Depressionen (Major Depression/MDD) erhalten hat. Lucid-Psych wird außerhalb von Australien von der Firma Lucid Psycheceuticals Inc., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von FSD Pharma, und in Australien von der Firma FSD Pharma Australia Pty Ltd. entwickelt.

Lucid-Psych ist ein psychoaktives Molekül, das aufgrund der pharmazeutischen und metabolischen Eigenschaften des Wirkstoffs und durch den Einsatz von Algorithmen des maschinellen Lernens, sowie aufgrund seiner möglichen Schutzrechte als potenzielles Therapeutikum für MDD ausgewählt wurde.

Psychoaktive Moleküle als neue Therapeutika zur Behandlung von Depressionen und anderen psychischen Störungen zählen heute zu den faszinierendsten Bereichen der klinischen Forschung im Gesundheitswesen, erläutert Dr. Lakshmi Kotra, der CEO von FSD Pharma Australia Pty Ltd. Der heutige Therapiestandard besteht in der Verschreibung von Antidepressiva, die lediglich die Symptome maskieren und nachweislich eine Vielzahl von potenziellen negativen Nebenwirkungen haben. Hunderte Millionen von Menschen weltweit brauchen neue, sicherere, leichter zugängliche und wirksamere Behandlungsoptionen, um den Erstlinienansatz neu zu definieren und konkret die Ursache dieser Störung und ihrer derzeitigen Behandlungsweise anzugehen. Wir befinden uns mit Lucid-Psych am Beginn der klinischen Phase und unser klinisches Team ist optimistisch, dass unser neuartiger Arzneimittelkandidat in einer einzigartigen Verabreichungsform sicher und gut verträglich ist. Dr. Kotra fügt hinzu: Wir sind uns auch der psychischen Herausforderungen von Menschen bewusst, die an neurodegenerativen Erkrankungen wie etwa Multipler Sklerose oder Morbus Alzheimer leiden. Als Unternehmen, das sich intensiv für ein insgesamt gesundes Gehirn einsetzt, halten wir Lucid-Psych aus strategischer Sicht auch für die klinische Entwicklung unserer anderen in Vorbereitung befindlichen Programme als geeignet.

Die Major Depression, bisweilen auch als klinische Depression bezeichnet, ist eine schwerwiegende psychische Störung, die sich durch Gefühle von Traurigkeit oder Wertlosigkeit, eine niedergeschlagene Stimmung, Antriebslosigkeit und Anhedonie (vermindertes Interesse an Aktivitäten, die früher Freude bereitet haben) auszeichnet. MDD kann sich zu einer chronischen Erkrankung entwickeln, bei der es im Laufe des Lebens mehrfach zu Rückschritten und Rückfällen kommt. Zu den unterschiedlichen Ausprägungsformen der MDD zählen die saisonal-affektive Störung (SAD), die postpartale Depression, die psychotische Depression, die melancholische Depression und die katatonische Depression. Das National Institute of Health betrachtet Depressionen im weiteren Sinn als eine der häufigsten psychischen Störungen in den Vereinigten Staaten.1 Schätzungsweise 21,0 Millionen Erwachsene in den USA hatten im Jahr 2020 mindestens eine schwere depressive Episode, was 8,4 Prozent aller erwachsenen US-Amerikaner entspricht. Im selben Jahr waren schätzungsweise 4,1 Millionen Jugendliche im Alter zwischen 12 und 17 Jahren in den Vereinigten Staaten von mindestens einer schweren depressiven Episode betroffen, das sind 17,0 Prozent der Menschen in dieser Altersgruppe. Laut Angaben von Allied Market Research wurde der Weltmarkt für Antidepressiva im Jahr 2020 mit 15,65 Milliarden Dollar bewertet und dürfte laut Prognosen bis zum Jahr 2030 auf 21,0 Milliarden Dollar anwachsen.2

1 https://www.nimh.nih.gov/health/statistics/major-depression

2 https://www.alliedmarketresearch.com/antidepressants-drugs-market

Über FSD Pharma

FSD Pharma Inc. ist ein Biotechnologie-Unternehmen mit drei Arzneimittelkandidaten in verschiedenen Entwicklungsphasen. FSD BioSciences, Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, konzentriert sich auf die pharmazeutische Forschung und Entwicklung seiner Hauptverbindung FSD201, eine eigens entwickelte ultramikronisierte PEA-(Palmitoylethylamin)-Formulierung zur Behandlung von Entzündungskrankheiten. Lucid Psychss Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung seiner wichtigsten Verbindungen, Lucid-Psych und Lucid-MS. Lucid-Psych ist eine Molekülverbindung, die für die mögliche Behandlung von psychischen Störungen identifiziert wurde und um diese Kategorie zu erweitern, untersucht das Unternehmen andere Produkte, die auf akute medizinische Bedürfnisse aufgrund von Drogenmissbrauch wie Alkohol abzielen. Lucid-MS ist eine Molekülverbindung, die für die potenzielle Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen identifiziert wurde.

Ansprechpartner

Zeeshan Saeed, Gründer, President und Executive Co-Chairman des Boards, FSD Pharma Inc.

E-Mail: Zsaeed@fsdpharma.com

Tel.: +1 (416) 854-8884

Investor Relations:

E-Mail: ir@fsdpharma.com, info@fsdpharma.com

Website: www.fsdpharma.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Begriffen wie plant, erwartet, voraussichtlich, geplant, schätzt, beabsichtigt, antizipiert, hofft, vorgesehen oder glaubt oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen, oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden können, könnten, würden, möglicherweise, potenziell oder werden oder erreicht werden. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf die Zukunft von FSD Pharma Inc. beziehen und auf bestimmten Annahmen beruhen, die FSD Pharma in Bezug auf diese zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung getroffen hat. FSD Pharma kann keine Gewähr dafür übernehmen, dass sich solche zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen werden.

Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, erfordern sie naturgemäß Annahmen und sind mit inhärenten Risiken und Ungewissheiten verbunden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es, obwohl es die Erwartungen und wesentlichen Faktoren und Annahmen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für angemessen hält, keine Gewähr dafür geben kann, dass sich diese Erwartungen, Faktoren und Annahmen als richtig erweisen, und dass diese Risiken und Ungewissheiten dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Erwartungen abweichen können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und unterliegen einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Tatsache, dass sich die Arzneimittelentwicklung sowohl von Lucid als auch von FSD BioSciences in einem sehr frühen Stadium befindet; die Tatsache, dass die präklinische Arzneimittelentwicklung unsicher ist und die Produktkandidaten von Lucid und FSD BioSciences möglicherweise nie in die klinische Erprobung gelangen; die Tatsache, dass die Ergebnisse der präklinischen Studien und der frühen klinischen Studien möglicherweise keine Vorhersagekraft für die Ergebnisse der späteren klinischen Studien haben; der ungewisse Ausgang, die Kosten und der Zeitplan der Produktentwicklungsaktivitäten, der präklinischen Studien und der klinischen Studien von Lucid und FSD BioSciences; der ungewisse klinische Entwicklungsprozess, einschließlich des Risikos, dass klinische Studien kein effektives Design haben oder keine positiven Ergebnisse liefern; die potenzielle Unfähigkeit, eine behördliche Zulassung für die Produktkandidaten von Lucid und FSD BioSciences zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; die Einführung konkurrierender Medikamente, die sicherer, wirksamer oder kostengünstiger sind als die Produktkandidaten von Lucid und FSD BioSciences oder diesen anderweitig überlegen sind; dass sich der Beginn, die Durchführung und der Abschluss von präklinischen Studien und klinischen Versuchen verzögern könnten oder durch COVID-19-bezogene Probleme beeinträchtigt werden; die potenzielle Unfähigkeit, eine angemessene Finanzierung zu erhalten; die potenzielle Unfähigkeit, den Schutz des geistigen Eigentums für die Arzneimittelproduktkandidaten von Lucid und FSD BioSciences zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; und andere Risiken. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben.

Weitere Informationen zu Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, sind in den Jahres- und anderen Berichten des Unternehmens enthalten, die von Zeit zu Zeit bei der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde auf SEDAR (www.sedar.com) und bei der US-amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde auf EDGAR (www.sec.gov) eingereicht werden, einschließlich des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr, unter der Überschrift Risk Factors. Diese Liste von Risikofaktoren ist nicht als vollständig zu betrachten. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Ereignisse oder Umstände dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten, prognostizierten oder projizierten Ergebnissen abweichen. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments. FSD Pharma übernimmt keine Verpflichtung, die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Vorbehalt eingeschränkt.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov oder auf der Firmenwebsite!

