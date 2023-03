NASDAQ 100 Index: Er zieht es tatsächlich durch!

Vor Monaten hat sich die Situation beim US-Technologie-Leitbarometer NASDAQ 100 klar verändert, seit Oktober herrscht ein ungebrochener Aufwärtstrend, der Index tendiert in Richtung einer fünfwelligen Impulswelle. Bislang bleibt dies jedoch eine Traumvorstellung, bis nicht die aktuellen Jahreshochs zumindest temporär überboten werden.

Insgesamt blickt der Markt nach dem kleinen Crash der letzten Tage wieder optimistisch in die Zukunft, für den NASDAQ 100 Index könnte dies weiteres Aufwärtspotenzial zunächst an die Jahreshochs von 12.880 Punkten bedeuten. Sollte, wie in den letzten Wochen erwartet worden war, ein Ausbruch darüber gelingen, können Notierungen um 13.000 sowie darüber um 13.500 Punkten erwartet werden.

Bärische Zeichen sind derzeit nicht zu vernehmen, dürften aber bei einem Bruch des 200-Tage-Durchschnitts bei derzeit 12.181 Punkten entsprechend zunehmen. In diesem Szenario wäre ein Rücklauf auf die Trendunterkante um 11.800 Punkten möglich. Aber erst ein Bruch des laufenden Aufwärtstrends dürfte größere Signalwirkung für Verkäufer entfalten.