Deutsche Bank im Fokus | US-Regionalbanken und REITS unter Druck

Direkt zum Video auf YouTube

► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc



Tech hängt in den Seilen und versucht den gesamten Markt zu tragen. Banken und REITS stehen seit Tagen erneut unter Druck, mit kontinuierlich weiter sinkenden Renditen bei den Staatsanleihen. Anleihen signalisieren 110 Basispunkten an Zinssenkungen bis Ende des Jahres und widersprechen damit den Aussagen der FED. Wir hatten in den letzten beiden Handelstagen stets ein kräftiges Intraday-Reversal, und damit ein klares Signal wie negativ das Marktumfeld aktuell ist. Es ist erneut die fragile Lage der europäischen Banken, und der US-Regionalbanken, die der Wall Street zu schaffen macht.



► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/



► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP



► Website: https://www.markuskoch.de/



► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung

#finanzmarkt #openingbell