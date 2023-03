EQS-News: Deutsche Wohnen SE mit solider Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2022

EQS-News: Deutsche Wohnen SE / Schlagwort(e): Jahresbericht

Deutsche Wohnen SE mit solider Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2022



Corporate News Jahresergebnis zum 31. Dezember 2022 Deutsche Wohnen mit solider Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2022 Group FFO Höhe von 593,6 Mio. € bzw. 1,50 € je Aktie

Rückgang des NAV auf 20.361,0 Mio. € bzw. 51,30 € je Aktie

Leichter Rückgang des Adjusted EBITDA Total und des Group FFO erwartet Berlin, 24. März 2023. Das operative Geschäft der Deutsche Wohnen SE hat sich in einem für die Wohnungswirtschaft herausfordernden Umfeld im Geschäftsjahr 2022 stabil entwickelt. Der Wohnungsbestand war aufgrund der Verkäufe (insbesondere an das Land Berlin) etwa 9.000 Wohnungen kleiner als zum Ende des Vorjahres. Unter Berücksichtigung dieses Mengeneffekts blickt die Deutsche Wohnen auf ein stabiles Geschäftsjahr zurück. Olaf Weber, CFO der Deutsche Wohnen: „Die Deutsche Wohnen hat sich in einem herausfordernden Umfeld im Geschäftsjahr 2022 stabil entwickelt. Die wesentlichen Unternehmenskennzahlen liegen im Rahmen unserer Erwartungen.“ Die Segmenterlöse Rental betrugen 767,1 Mio. € (-8,1%) und lagen insbesondere aufgrund des kleineren Wohnportfolios unter der Vergleichsperiode des Vorjahres. Die Ist-Miete pro m² betrug 7,48 € (+3,9%). Der Leerstand bewegt sich weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau von 1,9%. Weitere wichtige Unternehmenskennzahlen entwickelten sich ebenfalls stabil. Der Group FFO lag mit 593,6 Mio. € auf dem Niveau des Vorjahres. Der Group FFO je Aktie betrug wie im Vorjahr 1,50 €. Die alte Steuerungskennzahl FFO I lag mit 517,9 Mio. € -6,4% unter dem Vorjahr, aber rund 6% über dem ursprünglich prognostizierten Wert. Der NAV (ehemals EPRA NTA) reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr um 5,6% auf 20.361,0 € bzw. 51,30 € je Aktie. Dieser Rückgang resultiert vornehmlich aus dem Bewertungsergebnis von

-917,5 Mio. €. Der Verschuldungsgrad (Loan-to-Value Ratio) ist mit 28,1% nahezu konstant. Ausblick 2023 Die Deutsche Wohnen erwartet einen leichten Rückgang des Adjusted EBITDA Total sowie des Group FFO. Des Weiteren wird eine Steigerung des Unternehmenswerts und ein leichter Anstieg des NAV pro Aktie ohne Berücksichtigung weiterer marktbedingter Wertveränderungen erwartet. Der Hauptversammlung am 15. Juni 2023 wird vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende von 0,04 € pro Aktie auszuschütten. Übersicht Geschäftsentwicklung Finanzielle Kennzahlen 2022 2021 Veränderung Adjusted EBITDA Rental Mio. € 579,3 620,6 -6,7% Adjusted EBITDA Value-add Mio. € 14,1 14,2 -0,7% Adjusted EBITDA Recurring Sales Mio. € 14,6 9,9 +47,5% Adjusted EBITDA Development Mio. € 9,2 -3,3 - Adjusted EBITDA Pflege Mio. € 84,6 85,4 -0,9% Adjusted EBITDA Total Mio. € 701,8 726,8 -3,4% Group FFO Mio € 593,6 594,3 -0,1% Group FFO pro Aktie € 1,50 1,50 -0,1% FFO I (alte Steuerungskennzahl) Mio. € 517,9 553,6 -6,4% Periodenergebnis Mio. € -445,7 919,0 - Bilanz 31.12.2022 31.12.2021 Veränderung Investment Properties Mio. € 27.301,9 28.730,5 -5,0% Eigenkapital Mio. € 16.775,1 17.203,4 -2,5% Loan-to-Value Ratio (LTV) % 28,1 28,4 -30bps ICR x-fach 8,8 5,0 +3,8x NAV Mio. € 20.361,0 21.563,6 -5,6% NAV je Aktie € 51,30 54,33 -5,6% Nicht-finanzielle Kennzahlen 31.12.2022 31.12.2021 Veränderung Anzahl eigene Wohneinheiten 140.286 151.163 -7,2% Vertragsmiete (Wohnen) € pro m² 7,48 7,20 +3,9% Leerstand (Wohnen) % 1,9 1,7 +20bps Die Deutsche Wohnen Die Deutsche Wohnen ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Europa und ist Teil des Vonovia Konzerns. Der operative Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Bewirtschaftung des eigenen Wohnimmobilienbestandes in dynamischen Metropolregionen und Ballungszentren Deutschlands. Die Deutsche Wohnen sieht sich in der gesellschaftlichen Verantwortung und Pflicht, lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum in lebendigen Quartieren zu erhalten und neu zu entwickeln. Der Bestand umfasste zum 31. Dezember 2022 insgesamt rund 140.000 Wohneinheiten. Wichtiger Hinweis Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "werden", "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Deutsche Wohnen und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die Deutsche Wohnen und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der Deutsche Wohnen oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können. Kontakt: Telefon +49 (0)30 897 86-5413

Telefax +49 (0)30 897 86-5419

