Oxford Industries steigert die Dividende

Der amerikanische Einzelhändler Oxford Industries Inc. (ISIN: US6914973093, NYSE: OXM) wird seinen Aktionären 0,65 US-Dollar als Quartalsdividende ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Gegenüber dem Vorquartal (0,55 US-Dollar) ist dies eine Anhebung um 18 Prozent.

Die nächste Ausschüttung erfolgt am 28. April 2023 (Record date: 14. April 2023). Auf das Jahr hochgerechnet werden damit 2,60 US-Dollar Gesamtdividende bezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 116,47 US-Dollar (Stand: 23. März 2023) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,23 Prozent. Seit dem Jahr 1960 zahlt das Unternehmen eine Dividende.

Oxford Industries ist 1942 gegründet worden und hat seinen Unternehmenssitz in Atlanta – im US-Bundesstaat Georgia. Zu den Marken des Konzerns zählen Tommy Bahama, Lilly Pulitzer, Johnny Was oder auch Southern Tide. Im vierten Quartal (28. Januar) des Fiskaljahres 2023 erwirtschaftete Oxford Industries einen Umsatz von 382,48 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 299,92 Mio. US-Dollar), wie ebenfalls am Donnerstag mitgeteilt wurde. Der Gewinn betrug 32,05 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 25,41 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 24,99 Prozent im Plus (Stand: 23. März 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 1,85 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de