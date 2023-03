ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research startet Verbio mit 'Buy' - Ziel 57 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung der Papiere von Verbio bei einem Kursziel von 57 Euro mit "Buy" aufgenommen. "Fueling the future" - Verbio sei in Europa für Biokraftstoffe die erste Adresse, schrieb Analyst Niklas Becker in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit könnten die Anleger von diesem Nachhaltigkeitsthema profitieren. Mehr Geschäft mit im besonders profitablen Biomethan-Bereich dürfte dem operativen Ergebnis Schub geben. Becker kalkuliert für das Ebitda bis 2026/27 mit einer durchschnittlichen Steigerung von 21,8 Prozent pro Jahr./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2023 / 06:45 / CET