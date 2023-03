ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Pernod Ricard auf 'Neutral' - 'Negative Catalyst'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien von Pernod Ricard bei einem unveränderten Kursziel von 220 Euro von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Analystin Celine Pannuti setzte die Papiere in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zudem gemeinsam mit Remy Cointreau auf "Negative Catalyst Watch". Pannuti ist bei Pernod sehr skeptisch für den Bericht der Umsätze des dritten Quartals. Insgesamt sieht die Expertin die Spirituosenhersteller auf einem schwierigen Weg angesichts der Normalisierung in den USA nach der Pandemie. Sie empfiehlt Diageo angesichts anhaltend starker Tequila-Nachfrage./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2023 / 00:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2023 / 00:15 / BST