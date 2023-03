Aurelius kürzt die Dividende und plant weiteres Aktienrückkaufprogramm

Die Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) will der Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,50 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2022 vorschlagen, wie am Montag berichtet wurde. Im Vorjahr erhielten die Aktionäre 1,50 Euro.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 15,75 Euro und der geplanten Dividende entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,18 Prozent. Zusätzlich beabsichtigt die Gesellschaft, nach Ablauf des aktuellen Rückkaufprogrammes ein weiteres Programm in einem Umfang von 26 Mio. Euro (entspricht ca. 1 Euro je Aktie) aufzulegen.

Aurelius veröffentlichte am Montag den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2022. Im Geschäftsjahr 2022 wurde ein Konzerngesamtumsatz von 3,11 Mrd. Euro (2021: 3,26 Mrd. Euro) erzielt. Der annualisierte Konzernumsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen erreichte 3,02 Mrd. Euro (2021: 2,54 Mrd. Euro). Das operative EBITDA lag bei 224,6 Mio. Euro (2021: 249,7 Mio. Euro). Unter dem Strich lag das Konzernergebnis bei 78,7 Mio. Euro (Vorjahr: 151,8 Mio. Euro). Der NAV betrug zu Ende des Geschäftsjahres 2022 895,8 Mio. Euro (31. Dezember 2021: 1,01 Mrd. Euro).

Aurelius ist eine im Jahr 2006 gegründete Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Grünwald bei München. Der Schwerpunkt beim Erwerb von Unternehmen liegt auf Bereichen wie IT & Business Services, Industrieunternehmen & Chemie sowie Lifestyle & Konsumgüter.

