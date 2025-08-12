DAX ohne klare Tendenz – Rückversicherer im Fokus, Mutares mit Zahlen

Etwas zurückhaltend beginnt der Handelstag in Frankfurt – der DAX legt zum Start leicht zu, zeigt sich inzwischen jedoch richtungslos. Die US-Indikationen zeigen sich vorbörslich leicht fester, während der Nikkei-Index in Tokio bereits mit einer deutlichen Aufwärtsbewegung in den Dienstag gestartet ist. Die Anleger blicken gespannt auf eine Reihe makroökonomischer Impulse und Unternehmenszahlen, die den heutigen Handel prägen dürften.

Makroökonomischer Überblick:

Der Tag begann mit stabilen Arbeitsmarktdaten aus Großbritannien: Die Arbeitslosenquote für Juni blieb mit 4,7 Prozent exakt im Rahmen der Erwartungen. Im weiteren Verlauf rückt der ZEW-Index für Deutschland in den Fokus – die Konjunkturerwartungen der Finanzexperten dürften laut Prognose im August nachgeben. Am Nachmittag richtet sich der Blick dann über den Atlantik: In den USA werden die Inflationsdaten für Juli veröffentlicht. Erwartet wird ein leichter Rückgang der monatlichen Teuerungsrate auf 0,2 Prozent – ein Signal, das Rückschlüsse auf den weiteren geldpolitischen Kurs der Fed zulassen könnte.

Im Fokus:

Hannover Rück steht heute im Zentrum des Anlegerinteresses. Die Aktie zeigt sich zum Handelsstart schwächer, obwohl der Rückversicherer mit einem kräftigen Gewinnsprung im zweiten Quartal überraschte. Der Nettogewinn kletterte um 38 Prozent auf 833 Millionen Euro – trotz hoher Belastungen durch Naturkatastrophen. Allerdings musste das Unternehmen bei den Vertragserneuerungen im Sommer inflations- und risikobereinigte Preisrückgänge von 2,9 Prozent hinnehmen. Das gezeichnete Volumen sank leicht, blieb aber auf solidem Niveau. Die Prognose für das Gesamtjahr – ein Rekordgewinn von 2,4 Milliarden Euro – wurde bekräftigt.

Auch Mutares hat Zahlen vorgelegt: Die Beteiligungsgesellschaft steigerte ihren Konzernumsatz im ersten Halbjahr um 19 Prozent auf über 3,1 Milliarden Euro. Das EBITDA sprang auf 598 Millionen Euro, getragen von einem dynamischen Portfolioumbau, darunter die Übernahme von Buderus Edelstahl und der Teilverkauf von Steyr Motors. Zum Handelsstart legt die Aktie nun merklich zu – ein Zeichen dafür, dass der Markt die operativen Fortschritte honoriert. Dennoch bleibt ein Wermutstropfen: Das bereinigte EBITDA lag mit –88,5 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert. Für das Gesamtjahr zeigt sich das Unternehmen dennoch zuversichtlich und erwartet eine spürbare Belebung der Exit-Aktivitäten.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Rheinmetall AG Bull UG54YS 47,59 1096,322761 EUR 3,36 Open End Gold Bull UG8RUF 4,72 3295,293744 USD 66,84 Open End Tesla Inc. Bear UG6AFT 4,10 388,35495 USD 3,56 Open End DAX® Bear UG2LEK 10,93 25209,139814 Punkte 7,48 Open End Euro Bund-Future 09/2025 Bull UG3LXG 11,32 118,315933 EUR 11,46 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.08.2025; 09:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Amazon.com Inc. Call HD5QUJ 0,25 270,00 USD 12,15 17.12.2025 NASDAQ 100 Call UG6MD3 1,18 23600,00 Punkte 77,7 15.08.2025 Electronic Arts Inc. Call HD5446 1,51 170,00 USD 19,48 14.01.2026 DAX® Put UG0CLE 1,53 19800,00 Punkte 40,52 19.12.2025 DAX® Call UG6LWH 0,25 24600,00 Punkte 110,64 15.08.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.08.2025; 09:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Long HD6SGE 7,70 21074,240562 Punkte 8 Open End Robinhood Markets Inc. Long UG27FD 20,33 85,237701 USD 4 Open End Tesla Inc. Long UG1DQD 3,07 169,572542 USD 2 Open End Meta Platforms Inc. Long HD3390 10,23 574,555517 USD 4 Open End E.ON SE Long UG0GUJ 16,39 14,833174 EUR 15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.08.2025; 09:30 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!