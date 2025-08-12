DAX ohne klare Tendenz – Rückversicherer im Fokus, Mutares mit Zahlen
Etwas zurückhaltend beginnt der Handelstag in Frankfurt – der DAX legt zum Start leicht zu, zeigt sich inzwischen jedoch richtungslos. Die US-Indikationen zeigen sich vorbörslich leicht fester, während der Nikkei-Index in Tokio bereits mit einer deutlichen Aufwärtsbewegung in den Dienstag gestartet ist. Die Anleger blicken gespannt auf eine Reihe makroökonomischer Impulse und Unternehmenszahlen, die den heutigen Handel prägen dürften.
Makroökonomischer Überblick:
Der Tag begann mit stabilen Arbeitsmarktdaten aus Großbritannien: Die Arbeitslosenquote für Juni blieb mit 4,7 Prozent exakt im Rahmen der Erwartungen. Im weiteren Verlauf rückt der ZEW-Index für Deutschland in den Fokus – die Konjunkturerwartungen der Finanzexperten dürften laut Prognose im August nachgeben. Am Nachmittag richtet sich der Blick dann über den Atlantik: In den USA werden die Inflationsdaten für Juli veröffentlicht. Erwartet wird ein leichter Rückgang der monatlichen Teuerungsrate auf 0,2 Prozent – ein Signal, das Rückschlüsse auf den weiteren geldpolitischen Kurs der Fed zulassen könnte.
Im Fokus:
Hannover Rück steht heute im Zentrum des Anlegerinteresses. Die Aktie zeigt sich zum Handelsstart schwächer, obwohl der Rückversicherer mit einem kräftigen Gewinnsprung im zweiten Quartal überraschte. Der Nettogewinn kletterte um 38 Prozent auf 833 Millionen Euro – trotz hoher Belastungen durch Naturkatastrophen. Allerdings musste das Unternehmen bei den Vertragserneuerungen im Sommer inflations- und risikobereinigte Preisrückgänge von 2,9 Prozent hinnehmen. Das gezeichnete Volumen sank leicht, blieb aber auf solidem Niveau. Die Prognose für das Gesamtjahr – ein Rekordgewinn von 2,4 Milliarden Euro – wurde bekräftigt.
Auch Mutares hat Zahlen vorgelegt: Die Beteiligungsgesellschaft steigerte ihren Konzernumsatz im ersten Halbjahr um 19 Prozent auf über 3,1 Milliarden Euro. Das EBITDA sprang auf 598 Millionen Euro, getragen von einem dynamischen Portfolioumbau, darunter die Übernahme von Buderus Edelstahl und der Teilverkauf von Steyr Motors. Zum Handelsstart legt die Aktie nun merklich zu – ein Zeichen dafür, dass der Markt die operativen Fortschritte honoriert. Dennoch bleibt ein Wermutstropfen: Das bereinigte EBITDA lag mit –88,5 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert. Für das Gesamtjahr zeigt sich das Unternehmen dennoch zuversichtlich und erwartet eine spürbare Belebung der Exit-Aktivitäten.
