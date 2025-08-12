Werbung ausblenden
Beteiligungsgesellschaft

Erfolgreicher Umbau: Mutares zurück in schwarzen Zahlen

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Postmodern Studio/Shutterstock.com

Mutares hat das erste Halbjahr mit deutlichen Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn beendet. Dabei profitierte die Beteiligungsgesellschaft von einem regen Portfolioumbau, wie etwa der Übernahme von Buderus Edelstahl und dem Teilausstieg beim österreichischen Motorenhersteller Steyr, dessen Aktien zwischenzeitlich massiv von der Fantasie rund ums Trendthema Rüstung profitiert hatten. Der Erlös sei in den ersten sechs Monaten um rund ein Fünftel auf gut 3,1 Milliarden Euro geklettert, teilte die im SDax notierte Gesellschaft am Dienstag in München mit.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) schwoll auf 598 Millionen Euro an, nachdem im Vorjahr hier noch knapp 72 Millionen Euro zu Buche gestanden hatten. Unter dem Strich gelang die Rückkehr in die schwarzen Zahlen: So entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von 289 Millionen Euro nach minus 156 Millionen vor einem Jahr.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Mutares
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Chartzeit Eilmeldung
UnitedHealth - langfristige Chance?gestern, 15:31 Uhr · onvista
UnitedHealth - langfristige Chance?
Kolumne von Stefan Riße
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion09. Aug. · onvista-Partners
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion
Trading-Impuls
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert07. Aug. · onvista
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Zustimmung aus Brüssel
Prosus darf Just Eat übernehmen - Senkt dafür Anteil an Delivery Herogestern, 16:53 Uhr · dpa-AFX
Prosus darf Just Eat übernehmen - Senkt dafür Anteil an Delivery Hero
Nutzfahrzeug-Zulieferer
Jost Werke verkauft Kran-Geschäft von Hyva an Investor Mutaresgestern, 12:22 Uhr · Reuters
Jost Werke verkauft Kran-Geschäft von Hyva an Investor Mutares
Aktien New York Ausblick
Nasdaq-Börse hat erneut Rekorde im Visier08. Aug. · dpa-AFX
Nasdaq-Börse hat erneut Rekorde im Visier
JPMorgan-Analyse
Lufthansa oder Nemetschek? Diese Aktien könnten bald in den Dax aufsteigen06. Aug. · dpa-AFX
Lufthansa oder Nemetschek? Diese Aktien könnten bald in den Dax aufsteigen
Aktien New York
Weitere Erholung bringt Nasdaq Rekordhoch näher07. Aug. · dpa-AFX
Weitere Erholung bringt Nasdaq Rekordhoch näher
Weitere Artikel
Werbung ausblenden