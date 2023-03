BioNTech-Aktie: Trotz Milliardengewinn im Minus

Trotz Milliardengewinnen im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 notiert die Aktie von BioNTech heute 2,4 Prozent tiefer. Das ist der Grund:

Umsatzrückgang erwartet

Bei der heutigen Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das Jahr 2022 wurde deutlich: Trotz abklingender Coronapandemie hat BioNTech ordentlich Geld verdient. Unter dem Strich stand für das Mainzer Unternehmen und seine Aktionäre ein Gewinn von 9,4 Mrd. EUR und damit nur etwas weniger als 2021 mit 10,3 Mrd. EUR.

Allerdings dürfte dies 2023 nicht mehr so bleiben. Denn im laufenden Geschäftsjahr rechnet das Management aufgrund der Eindämmung der Infektionskrankheit nur noch mit 5 Mrd. EUR Umsatz aus den Covid-Impfstoffen.

Pläne für die Zeit nach Covid-19

Dementsprechend stellte BioNTech auch seine Pläne für die Zeit nach Covid vor. So will das Unternehmen wieder zu seinem ursprünglichen Geschäftszweck, der Erforschung und Heilung von Krebs zurückkehren, die MRNA-Technologie aber auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel Infektions- und Autoimmunkrankheiten einsetzen.

Um den Erfolg auch nach dem klinischen Durchbruch sicherzustellen, sollen deswegen nicht nur 2,4 bis 2,6 Mrd. EUR in Forschung und Entwicklung fließen, sondern in den USA und Europa Vertriebsnetze aufgebaut werden.

Fazit:

Die Zeit der Pandemie, die BioNTech Milliardengewinne beschert hat, ist vorbei, doch trotzdem kann das Unternehmen mit einer tiefen Pipeline und hohen Cash-Beständen positiv in die Zukunft blicken. Trotzdem blieb der heutige Abverkauf wegen des Ausblicks natürlich nicht aus.

Außerdem kann der nächste klinische Durchbruch, wenn er denn kommt, einige Zeit in Anspruch nehmen, weswegen Anleger bis dahin einiges an Geduld mitbringen müssen. Etwas versüßt wird das Warten zumindest durch ein 500 Mio. EUR schweres Aktienrückkaufprogramm.

Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor ist selbst an den folgenden angesprochenen Wertpapieren beteiligt: BioNTech