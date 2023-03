Eckert & Ziegler - Bodenbildung plus Dreieck

Schmerzhafte Verluste mussten Anlegerinnen und Anleger von September 2021 bis Juli 2022 bei der Eckert & Ziegler-Aktie hinnehmen. In diesem Zeitraum fiel der Titel von gut 140 EUR auf 30 EUR zurück. Erst auf Basis des alten Allzeithochs aus dem Jahr 2000 gelang eine Stabilisierung. Charttechnisch hat sich diese inzwischen zu einem klassischen Doppelboden ausgewachsen (siehe Chart). Das Schlimmste sollte das Papier also überstanden haben. Zuletzt hat die Eckert & Ziegler-Aktie zudem ein aufsteigendes Dreieck ausgeprägt. An dieser Stelle wird es spannend, denn die obere Begrenzung dieses Konsolidierungsmuster bei 57/59 EUR harmoniert bestens mit der 200-Wochen-Linie (akt. bei 56,43 EUR). Ein Sprung über diese Hürden würde die Lethargie der letzten Wochen zu den Akten legen. Im Erfolgsfall liegt sogar doppelter Rückenwind vor: Einmal aus der beschriebenen Umkehrformation und zum anderen aus dem diskutierten Dreieck. Während erstere ein Kursziel von rund 64 EUR bereithält, lässt die jüngste Konsolidierung perspektivisch sogar auf mehr hoffen. Um die aktuelle Ausbruchschance nicht zu gefährden, gilt es, das Tief von Mitte März bei 50,35 EUR nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten.

Eckert & Ziegler (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Eckert & Ziegler

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

