EQS-News: Wienerberger AG: We care for a better tomorrow – Wienerberger veröffentlicht online Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2022

EQS-News: Wienerberger AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Wienerberger AG: We care for a better tomorrow – Wienerberger veröffentlicht online Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2022



27.03.2023 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



We care for a better tomorrow – Wienerberger veröffentlicht online Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2022 Wien, 27. März 2023 – Die Wienerberger Gruppe blickt 2022 auf das erfolgreichste Geschäftsjahr in der Geschichte des Unternehmens zurück. Es ist dem Unternehmen erneut gelungen, in einem durchaus schwierigen und instabilen wirtschaftlichen sowie politischen Umfeld stark organisch zu wachsen und mit fast 5 Mrd. € den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 25 % zu steigern. Die Basis für diese beeindruckende Entwicklung liegt in der erfolgreichen Transformation des Unternehmens zu einem Anbieter von innovativen und nachhaltigen Systemlösungen in den Bereichen ökologischer Neubau und Renovierung sowie im Wassermanagement. Auch im herausfordernden Geschäftsjahr 2022 ist das Unternehmen seiner wertschaffenden Wachstumsstrategie treu geblieben und fokussierte sich auf organisches Wachstum durch Innovationen sowie die Erhöhungen des Anteils an Systemlösungen, und anorganisches Wachstum durch gezielte wertschaffende Unternehmensakquisitionen. Dazu zählen die Erhöhung der Systemlösungskompetenz um vorgefertigte Wandelemente in Österreich, die Erweiterung des Renovierungs-Exposure im Bereich Dachzubehör in Deutschland, der Ausbau des Inhouse-Rohrgeschäft in der Wachstumsregion Südosteuropa und die Erweiterung des Produktportfolios um intelligente Systemlosungen für das Wassermanagement in Norwegen. Mit der Absicht, signifikante Teile der Terreal Gruppe übernehmen zu wollen, gab Wienerberger im Dezember 2022 den historisch größten Schritt in der wertschaffenden Wachstumsstrategie bekannt. Durch die Akquisition des erfolgreichen europäischen Anbieters von innovativen Dach- und Solarlösungen baut das Unternehmen seine Präsenz in der Sanierung und Renovierung signifikant aus und wird sich zum europäischen Experten für das Steildach entwickeln. Ergänzend dazu hat das Unternehmen 2022 auf eine Vielzahl pro-aktiver Maßnahmen – wie die Anpassung der Kostenstruktur und eine langfristig orientierte Einkaufspolitik für die Bereiche Rohstoffe und Energie – gesetzt und sich dadurch besser als seine Endmärkte entwickelt. Unabhängig von den Marktbedingungen hat Wienerberger stets seinen strikten Fokus auf Nachhaltigkeit behalten. Gerade angesichts des Klimawandels und des Fachkräftemangels werden smarte Lösungen für ressourcen-schonendes, energieeffizientes Bauen und Renovieren sowie effektives Wassermanagement immer wichtiger. Das Unternehmen begegnet diesen Megatrends mit der Bereitstellung zukunftsfähiger, klimaneutraler und rasch und einfach anzuwendender Lösungen und erhöhen damit den Nutzen für seine Kunden. Im Sinne der Nachhaltigkeit ist der Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht ausschließlich als Online-Dokument und über eine eigene interaktive Microsite einsehbar. Er informiert über aktuelle Projekte und Entwicklungen aus der Welt der Wienerberger in den Bereichen, ESG, Innovation, Digitalisierung, Strategie und Produktion und holt Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten Bereichen und Ländern vor die Kamera. Der kombinierte Wienerberger Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht ist hier zur Gänze nachlesbar. Wienerberger Gruppe

Die Wienerberger Gruppe ist ein international führender Anbieter von smarten Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit der Akquisition von Meridian Brick hat Wienerberger seine Position als ein führender Anbieter von Fassadenprodukten in Nordamerika weiter ausgebaut. Mit gruppenweit 216 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2022 einen Umsatz von rund 5,0 Mrd. € und ein EBITDA von 1 Mrd. €.



Rückfragehinweis

Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG

t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com



Daniel Merl, Head of Investor Relations Wienerberger AG

t +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com

27.03.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com