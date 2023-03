Trading-Chance: Rohöl vor Comeback?

Werbung

Nach dem Preisschock im Vorjahr, bei dem durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine die Energie-Rohstoffpreise massiv angestiegen waren, kamen die sogenannten Energys in den letzten 6 bis 8 Monaten deutlich zurück. Nahezu alle Energie-Rohstoffe notieren inzwischen weit unter Vorkriegsniveau. Das gilt auch für einen der wichtigsten Rohstoffe überhaupt: WTI Crude Oil (Rohöl).

Spekulanten bearish, kommerzielle Adressen "bullish"

In den USA besteht für Händlergruppen, die eine gewisse Kontraktzahl am Terminmarkt überschreiten eine Berichtspflicht. Dies ermöglicht uns allen (auch Ihnen) freie Einsicht in die Positionierungen der großen Händlergruppen zu erhalten. Dazu dient der Commitment of Traders Report (kurz CoT), der von der CFTC wöchentlich jeweils freitags veröffentlicht wird. In diesem Report werden die Positionen aller großen Spekulanten (Fonds) unter "Large Specs", sowie die Positionen der kommerziellen Adressen (Commercials) dargelegt. Die Commercials setzen sich bei Rohstoffen aus den Produzenten und der verarbeitenden Industrie zusammen. Bei Rohöl wäre zum Beispiel Shell ein Produzent (Commercial) und eine Airline oder ein Transportunternehmen wären die abnehmende Industrie (ebenfalls Commercial).

Wenn wir uns den aktuellen CoT-Report für WTI Crude Oil (US-Rohöl) betrachten, so fällt auf, dass die Fonds (grüne Linie) so gering investiert sind, wie zuletzt im Jahr 2016 (und davor 2013). Damals stieg der Rohölpreis rasch von zirka 25 auf über 50 US-Dollar an. Bei den Commercials schaut es ganz ähnlich aus. Ihre aktuelle Netto-Position (Saldo aller Longs gegen alle Shortpositionen in der Händlergruppe) ist so hoch, wie seit 2016 nicht mehr. Da die Berichtspflicht aus keinem geringeren Grund als großer Marktrelevanz besteht, sind solche extremen Positionierungen für uns absolut interessant und eröffnen attraktive Chancen. Mit ihren umfangreichen Käufen und Verkäufen vermögen genau diese Händlergruppen, den Markt zu treiben. Zieht man historisch vergleichbare Situationen zur Ermittlung des Potenzials heran, so sind hier vom aktuellen Niveau mindestens 20% Aufwärtspotenzial im Rohölpreis, im Idealfall sogar 50%.

CoT-Report 20 Jahre Historie (www.barchart.com) · Quelle: www.barchart.com

Basierend auf dieser Informationslage ergibt sich eine antizyklische Long-Chance auf das US-Rohöl, die mit einem konservativen Turbo Open End Optionsschein von HSBC genutzt werden kann. Das Produkt hat mit einem K.O. bei 40 US-Dollar ausreichend Puffer und ist mit einem Hebel von 2,32 ausgestattet. Die WKN des Hebelzertifikates lautet TT5TAF.

Wichtige Chartmarken:

Unterstützungen: 42, 55 und 66 US-Dollar

Widerstände: 82, 92 und 104 US-Dollar

Turbo OpenEnd Optionsschein auf WTI Crude Oil

Basiswert WTI Crude Oil (Rohöl) WKN TT5TAF ISIN DE000TT5TAF3 Basispreis 40,018 K.O.-Schwelle 40,018 Laufzeit open end Typ Turbo Optionsschein Emittent HSBC Trinkaus Hebel 2,32 Stop-Loss Zertifikat 1,50 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung. Zur Trading-Chance Watchlist Disclaimer: Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.