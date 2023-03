Die wichtigste Plattform des KI-Zeitalters

Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflation und jetzt die Bankenkrise – für die Weltwirtschaft läuft es nicht rund. Obwohl die schwache Konjunktur den Druck von den Notenbanken zu weiteren Zinssteigerungen nimmt, können die zinssensiblen Wachstumswerte aktuell nicht wie gewohnt davon profitieren. Die Anleger fragen sich, woher das Gewinnwachstum der kommenden Jahre kommen soll, nachdem Klassiker wie der Online-Handel, die Werbung oder das Smartphone-Geschäft als Wachstumstreiber aktuell ausfallen.

Neue Themen stehen allerdings schon in den Startlöchern. Die größten Hoffnungen liegen auf der Künstlichen Intelligenz und hier vor allem auf ChatGPT als prominentestem Vertreter der generativen KI. Nicht nur NVIDIA als Lieferant der Chips, die für das Training dieser Modelle benötigt werden, wird zu den Gewinnern gehören. Auch Microsoft könnte sein Cloud-Geschäft mit dieser KI deutlich ankurbeln, weil sich alle möglichen Arbeitsabläufe in den Unternehmen automatisieren lassen. Salesforce hat bereits „Einstein GPT“ gestartet, um das Kundenmanagement zu automatisieren, und „Einstein GPT for Commerce“, die personalisierte Produktempfehlungen zu erstellen. Auch Adobe nutzt mit seiner KI „Firefly“ die neuen Möglichkeiten.

Firefly ermöglicht den Nutzern, Bilder in unendlich vielen Varianten zu erstellen und das am besten funktionierende Bild zu ermitteln. Mit der Möglichkeit der „Plug-ins“ hat OpenAI seine KI gerade selbst zu einer Plattform ausgebaut: Andere Unternehmen können ihre Daten mit ChatGPT verknüpfen, um persönlichen Antworten auf Kundenanfragen zu erzeugen.

Kunden der Reiseplattform Expedia erhalten auf die Anforderung „Erstelle eine Reise am Wochenende nach Paris für 800 Euro“ die Rückfragen, ob die Reise mit der Bahn oder dem Flugzeug stattfinden soll und ob die Übernachtung in einem Hotel oder einer Ferienwohnung stattfinden soll. Danach holt sich ChatGPT aus den Datenbanken von Expedia die passenden Angebote und schreibt eine Antwort mit den Reiseideen. OpenAI hat damit die Voraussetzung geschaffen, ähnlich wie Apples AppStore als Plattform zu einer zentralen Schnittstelle zwischen Unternehmen und Kunden zu werden. Ein cleverer Schachzug, der aber vorhersehbar war und OpenAI/Microsoft in die Pole-Position bringt, zur wichtigsten Plattform des KI-Zeitalters zu werden.