FTSE 100 Index: Es könnte schlimmer sein

Der britische Leitindex FTSE 100 ist durch die jüngsten Marktturbulenzen deutlich zurückgefallen und hierbei in den vorausgegangenen Abwärtstrend bestehend seit Anfang letzten Jahres zurückgekehrt. Auch wurden die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 bärisch gekreuzt, allerdings scheint sich an der letzten möglichen Trendwendestelle am 61,8 % Fibonacci-Retracement doch noch eine Kehrtwende einzustellen.

Für Euphorie sollte dieser Umstand bislang noch nicht sagen, erst wenn der FTSE 100 Index mindestens über 7.600 Punkte und damit eine wichtige Widerstandszone der letzten Monate zulegt, würden weitere Gewinne in Richtung 7.708 und darüber 7.875 Punkte wahrscheinlich werden.

Auf der Unterseite kann nach der derzeitigen Kursentwicklung kein Abwärtsszenario gezeichnet werden, da aller Wahrscheinlichkeit nach nun die zweite Kaufwelle ausgehend von den Jahrestiefs ausgebildet wird. Für den Fall eines Kursrutschs unter 7.200 Punkte müssten sich Investoren allerdings auf Abschläge in den Bereich von 7.088 Punkten einstellen.

Um zur alten Stärke zurückzukehren, müssten sich die Konjunkturaussichten deutlich aufhellen, vor allem in Großbritannien. Dies ist fundamental derzeit allerdings nicht der Fall, das Land kämpft mit Arbeitskräftemangel und hohen Zinsen. Der ausbleibende Aufschwung könnte das heimische Leitbarometer dadurch noch ausbremsen.