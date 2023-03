Accelleron Industries AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Accelleron steigert Umsatz und operatives EBITA und übertrifft Prognose



29.03.2023 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

AD-HOC-MITTEILUNG GEMÄSS ART. 53 KR Jahresergebnisse 2022 29. März 2023 Accelleron steigert Umsatz und operatives EBITA und übertrifft Prognose Umsatz bei USD 780,5 Mio., +3,2% (+11,8% in konstanter Währung)

Operatives EBITA steigt um 2,2% auf USD 191,8 Mio.

Operative EBITA-Marge bei 24,6%

Free Cash Flow Conversion bei 77%

Vorgeschlagene Dividende von CHF 0.73 Starke Dynamik bei Umsatz und Cashflow Accelleron, ein weltweit führender Anbieter von Turboladern für Schwerlastanwendungen, blickt auf ein positives erstes Geschäftsjahr als unabhängiges Unternehmen zurück und ist gut gestartet: Das Unternehmen verzeichnete im Jahresvergleich ein Wachstum von 3,2 % (11,8 % auf Basis konstanter Wechselkurse) und schloss das Jahr mit einem Umsatz von 780,5 Mio. USD ab. Accelleron verzeichnete eine steigende Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Schifffahrt und Energie (hauptsächlich Gaskompression) in allen relevanten Regionen. In einem schwierigen inflationären Umfeld stieg der operative EBITA um 2,2 % auf USD 191,8 Millionen. Die operative EBITA-Marge erreichte 24,6 %, trotz allgemeiner Kosteninflation und zusätzlicher Kosten, die sich aus dem Kontext der Eigenständigkeit des Unternehmens seit dem 3. Oktober 2022 ergaben. Der Reingewinn von 129,8 Mio. USD lag aufgrund von einmaligen Kosten im Zusammenhang mit der Abspaltung von der ABB Group um 10% unter dem Vorjahreswert. Zum Jahresende belief sich der freie Cashflow auf 99,3 Mio. USD. Die Umwandlung des freien Cashflows erreichte robuste 77% (gegenüber 39% in H1/2022), trotz Belastungen durch eine schwierige Situation in der globalen Lieferkette, die zu höheren Lagerbeständen führte. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aktionäre plant Accelleron, im Mai 2023 erstmals eine Dividende von 0,73 CHF pro Aktie auszuschütten.

Segment High Speed Der Umsatz im Segment High Speed stieg im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 7,9 Mio. USD bzw. 3,9% auf 213,8 Mio. USD. Dies ist in erster Linie auf eine starke Nachfrage im Zusammenhang mit dem Gaskompressionsgeschäft vor allem in den Vereinigten Staaten und auf Preiserhöhungen zurückzuführen. Das operative EBITA des Segments sank im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 8,7 Mio. USD bzw. 17,5 % auf 41,0 Mio. USD. Der Rückgang ist das Ergebnis eines ungünstigen Produktmixes und von Garantiekosten. Folglich sank die operative EBITA-Marge um 4,9 Prozentpunkte auf 19,2 % im Jahr 2022.

Segment Medium & Low Speed Die Umsätze im Segment Medium & Low Speed stiegen im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um USD 16,1 Mio. oder 2,9% auf USD 566,7 Mio. Dieser Anstieg resultiert hauptsächlich aus einer weiteren Stärkung der Nachfrage in der Handelsschifffahrt und der Servicenachfrage im Kreuzfahrtgeschäft sowie aus Preiserhöhungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das operative EBITA des Segments stieg im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um USD 12,9 Mio. oder 9,3% auf USD 150,8 Mio. Der Anstieg des operativen EBITA ist weitgehend das Ergebnis des höheren Volumens, und die operative EBITA-Marge stieg um 1,6 Prozentpunkte auf 26,6 % im Jahr 2022.

Innovation Accelleron unterhält weiterhin eine starke Innovationspipeline, wobei etwa 6 bis 7 % des Umsatzes in Forschung und Entwicklung fließen. Die Testeinrichtungen in Baden, Schweiz, wurden kürzlich aufgerüstet, um verbesserte Tests mit Biodiesel und Wasserstoff bei der Turboaufladung sowie mit Brennstoffzellen zu ermöglichen. Bei der Anwendung innovativer Motorentechnologien ist Accelleron der Partner der Wahl: Die ersten mit Methanol betriebenen Motoren von Wärtsilä für Neubauten werden von Accelleron aufgeladen. "Grünes" Methanol gehört zu den potenziellen und vielversprechenden Kraftstoffkandidaten der Zukunft.

Ausblick Accelleron hat sich zum Ziel gesetzt, die Dekarbonisierung in seinen Kernmärkten langfristig voranzutreiben und dadurch schneller als seine Wettbewerber zu wachsen. Bereits heute ist Accelleron sehr erfolgreich bei der Aufladung mit Übergangskraftstoffen wie Erdgas, das im Vergleich zu Diesel einen bis zu 30 % niedrigeren CO2-Ausstoß hat. Ein klarer Beweis dafür ist, dass Accelleron-Turbolader für die überwiegende Mehrheit (ca. 85 %) der im Jahr 2022 unter Vertrag genommenen LNG-Tanker spezifiziert wurden. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Gesamtnachfrage durch einen hohen Auftragsbestand bei den Werften, die Umstellung auf LNG und umweltfreundliche Kraftstoffe, den Welthandel und die wachsende Energienachfrage gestützt wird. Das "Full Cover"-Servicemodell von Accelleron bietet Kunden in beiden Berichtssegmenten Lifetime- Serviceverträge und digitale Angebote zur Steigerung von Effizienz und Betriebszeit. Die Investitionen für den Aufbau eigenständiger Funktionen und Systeme bei Accelleron führten zu einmaligen Kosten im Geschäftsjahr 2022, die niedriger als erwartet ausfielen, was jedoch zu höheren einmaligen Kosten im Geschäftsjahr 2023 führen wird.

Management zuversichtlich und hält an mittelfristiger Guidance fest Unter der Annahme eines normalisierten Geschäftsumfelds rechnet Accelleron für das Geschäftsjahr 2023 mit einem organischen Umsatzwachstum von 2 bis 4 % und einem Anstieg des operativen EBITA. Es wird erwartet, dass die operative EBITA-Marge, die Umwandlung des freien Cashflows, der Nettoverschuldungsgrad und die Dividendenausschüttungsquote innerhalb des Korridors der aktuellen mittelfristigen Prognose des Unternehmens bleiben, wie sie auf dem Kapitalmarkttag im August 2022 formuliert wurde. "Mit unserem Jahresergebnis 2022 haben wir unterstrichen, dass Accelleron voll auf Kurs ist", sagt Daniel Bischofberger, CEO von Accelleron. "Unsere Eigenständigkeit eröffnet uns neue strategische Optionen, um die Dekarbonisierung im Bereich Marine & Energy zu beschleunigen und einen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen, die wir mit Entschlossenheit und Leidenschaft nutzen werden." Der Annual Report 2022 und weitere Informationen über das Geschäftsjahr 2022 sind auf Englisch auf der Website abrufbar unter: https://accelleron-industries.com/content/dam/accelleronind/documents/investors/accelleron-industries-annual-report-2022.pdf Accelleron ist ein weltweit führender Anbieter von Turboladern und Optimierungslösungen für Motoren mit einer Leistung von 0,5 bis 80+ MW und trägt dazu bei, die Sektoren Schifffahrt, Energie, Schienenverkehr und Off-Highway mit nachhaltiger, effizienter und zuverlässiger Energie zu versorgen. Durch sein innovatives Produktangebot und seine Forschungsführerschaft beschleunigt das Unternehmen die Dekarbonisierung der Branchen, in denen es tätig ist. Accelleron verfügt über eine installierte Basis von rund 180.000 Turboladern und ein Netz von mehr als 100 Servicestationen in 50 Ländern weltweit (www.accelleron-industries.com). (in Millionen USD) 2022 2021 Veränderung in

+/- % Bio1 Umsatz 780.5 756.5 3.2% 11.8% Bruttogewinn 352.8 355.7 -0.8% in % der Einnahmen 45.2% 47.0% -1,8 Punkte Erträge aus dem operativen Geschäft 157.0 185.6 -15.4% Operatives EBITA1 191.8 187.6 2.2% in % der Einnahmen 24.6% 24.8% -0,2 Punkte Nettoeinkommen 129.8 144.3 -10.1% in % der Einnahmen 16.6% 19.1% -2,5 Punkte Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 133.4 163.3 -18.3% Freier Cashflow1 99.3 135.5 -26.7% Umwandlung des freien Cashflow1 76.5% 93.9% -17,4 Punkte Unverwässertes Ergebnis je Aktie 1.3 k.A. k.A. Nettoverschuldung1 0.7 k.A. k.A. 1 Bestimmte alternative Leistungskennzahlen werden vom Unternehmen zur Bewertung der Leistung verwendet. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie im Abschnitt "Ergänzende Informationen" des Accelleron Annual Report 2022 (in englischer Sprache). Wichtige Daten 9. Mai 2023 Ordentliche Jahreshauptversammlung der Aktionäre 23. Mai 2023 Ex-Datum für die Dividendenzahlung 25. Mai 2023 Ausschüttung der Dividende 5. September 2023 Veröffentlichung Halbjahresbericht 2022 Informationen für die Medien Bilder und andere digitale Inhalte sind unter www.accelleron-industries.com verfügbar. Accelleron-AktienDie Namenaktien der Accelleron Industries AG sind an der SIX Swiss Exchange, Zürich, unter dem Tickersymbol "ACLN" kotiert (ISIN: CH1169360919 / Schweizer Valorennummer: 116936091). Accelleron Kontakte: Daniel Bischofberger

Chief Executive Officer

daniel.bischofberger@accelleron-industries.com

Adrian Grossenbacher

Chief Financial Officer

adrian.grossenbacher@accelleron-industries.com

Medienkontakt: Martin Regnet

Head of External Communications and Public Affairs

media@accelleron-industries.com

Telefon: +41 79 627 63 88



Investorenkontakt:

Michael Daiber

Vice President Strategy & IR

investors@accelleron-industries.com

Telefon: +41 79 698 6085 Alternative Performancekennzahlen In dieser Pressemitteilung verwenden wir bestimmte nicht US-GAAP-konforme Finanzkennzahlen und alternative Leistungskennzahlen, die nicht nach US-GAAP vorgeschrieben sind bzw. nicht in Übereinstimmung mit US-GAAP dargestellt werden. Accelleron präsentiert nicht US-GAAP-konforme Finanzkennzahlen und alternative Leistungskennzahlen, weil sie von der Geschäftsleitung zur Überwachung des Geschäfts verwendet werden und weil Accelleron der Ansicht ist, dass diese nicht US-GAAP-konformen Finanzkennzahlen und ähnliche Kennzahlen häufig von Wertpapieranalysten, Investoren und anderen interessierten Parteien bei der Bewertung von Unternehmen in ihrer Branche verwendet werden. Dies ermöglicht eine bessere Transparenz und Vergleichbarkeit von Jahr zu Jahr. Eine Liste der Definitionen der nicht US-GAAP-konformen Finanzkennzahlen und alternativen Leistungskennzahlen, die von Accelleron im Allgemeinen und in dieser Pressemitteilung verwendet werden, finden Sie unter https://accelleron-industries.com/investors/performance-measures. Haftungsausschluss Diese Ad-hoc-Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen, einschließlich Aussagen über die Aussichten für die Geschäfte von Accelleron. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen hinsichtlich der Faktoren, die die künftige Leistung des Unternehmens beeinflussen können, einschließlich der globalen wirtschaftlichen Bedingungen und der wirtschaftlichen Bedingungen in den Regionen und Branchen, die wichtige Märkte für Accelleron sind. Es gibt zahlreiche Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Accelleron liegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen abweichen, und die die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen könnten, seine angegebenen Ziele zu erreichen. Obwohl Accelleron davon ausgeht, dass seine Erwartungen, die sich in solchen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann das Unternehmen keine Garantie dafür geben, dass diese Erwartungen auch erfüllt werden.

