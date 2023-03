Dieser ETF zum Mega-Trend Blockchain verbindet das Einfache mit dem Innovativen

Werbung

Das Zeitalter der digitalen Welt ist längst angebrochen und einige Mega-Trends werden dabei eine elementare Rolle spielen. Die Blockchain-Technologie und Krypto-Vermögenswerte gehören ohne Zweifel dazu. In der digitalen Ökonomie sind Daten die mit Abstand wertvollste Ressource. Derzeit bewegen wir uns jedoch noch auf technisch limitierten Daten-Autobahnen. Die Schnittstellen zwischen der analogen und der digitalen Welt sind gelähmt durch restriktive bürokratische Vorgänge, die mit der Geschwindigkeit der Online-Wirtschaft nicht mehr mithalten können.

Um Daten als echte virtuelle Güter effizient und manipulationssicher in der Wirtschaft zu bewegen, wird die Blockchain-Technologie als Infrastruktur eine tragende Rolle spielen und die limitierenden Bande kappen, die die nächste Evolutionsstufe der digitalen Ökonomie zurückhalten. Durch ihren dezentralen Aufbau und die kryptographische Verschlüsselung, die einen Großteil der Bürokratie überflüssig machen, ermöglicht eine Blockchain es, echte virtuelle Vermögenswerte zu erzeugen und diese ohne Grenzen in der globalen Wirtschaft einzusetzen.

Aus der Investment-Perspektive ergeben sich dadurch fantastische Chancen, denn der Mega-Trend Blockchain und Krypto ist immer noch jung. Der „ishares Blockchain Technology UCITS ETF“ bietet sich als besonders geeignetes Investment-Vehikel an, um bereits jetzt auf diese Adaptionskurve aufzuspringen. Doch werfen wir zuerst einen Blick auf das Potenzial hinter Blockchain und Krypto als Investment-Möglichkeit.

Blockchain und Krypto sind nicht mehr wegzudenken, doch es hat gerade erst begonnen…

Krypto-Währungen wie Bitcoin, Ethereum und Co. haben in den letzten Jahren einen Siegeszug hinter sich gebracht, der sie bis an die Wall Street katapultiert hat. Mittlerweile haben Krypto-Assets einen ernstzunehmenden Platz in der Finanzwelt eingenommen. Wir befinden uns jedoch gerade erst an der Schwelle der globalen Adaption dieser Technologie.

Der beste Vergleich lässt sich dabei mit dem Internet machen. Das Internet hat seinen Siegeszug in den 1990ern angetreten und hat als vollkommen neue Infrastruktur für die Übertragung von Informationen die Welt in ihren Grundfesten verändert. Dabei sind unzählige neue Berufszweige und Wirtschaftsbereiche entstanden, die neue Möglichkeiten der Werterzeugung geschaffen haben. Die Online-Giganten Google, Microsoft, Amazon, Apple, Facebook und Co. zeigen, was für ein Wert hinter dieser Technologie und den dadurch aufgekommenen neuen Möglichkeiten entstanden ist.

Die Blockchain-Technologie und der Krypto-Sektor gehen einen ganz ähnlichen Weg wie das Internet. Während das Internet das Fundament für eine neue, effizientere Weise der Informationsvermittlung bereitet hat, stellt die Blockchain eine neue Evolutionsstufe des Internets dar. Durch diese Technologie besteht zum ersten Mal die Möglichkeit, echten Wert virtuell abzubilden. Durch Coins wie Bitcoin werden digitale Währungen erschaffen, die nicht kopiert oder manipuliert werden können. Durch Netzwerke wie Ethereum können komplexere digitale Vermögenswerte erschaffen oder analoge Vermögenswerte in der virtuellen Welt abgebildet werden.

Quelle: World Bank, Crypto.com

Die Adaptionskurve des Blockchain- und Krypto-Sektors entwickelt sich ganz ähnlich wie die des Internets in seinen ersten Jahren. Stand 2022 existieren über 200 Millionen einzelne Blockchain-Wallets. Sollte diese Entwicklung weiterhin dem Adaptionspfad des Internets folgen, könnte der Krypto-Sektor bis Ende der 2020er Jahre die Marke von einer Milliarde Nutzern knacken. Das verspricht eine erhebliche Wertentwicklung und eine Verschiebung der in der traditionellen Finanzwelt vorhandenen Werte in die neue virtuelle Welt.

Ein Mega-Trend allein verspricht noch keinen hundertprozentigen Erfolg

Für Investoren ergeben sich daraus in der Theorie unglaubliche Chancen, da Vermögenswerte im Wert von Billionen von Dollar darauf warten, in diese neue Welt hinüberzuwechseln und in ihr erschaffen zu werden.

Doch der Knackpunkt liegt wie so oft in der richtigen Herangehensweise. Man kann sich tief in den Krypto-Sektor hineinstürzen und mit eigenen Krypto-Wallets, dezentralen Handelsplattformen oder komplizierten Protokollen im Bereich Decentralized Finance sein Glück versuchen. Es erfordert ein großes technisches Knowhow, um adäquat mit diesen Dingen umgehen zu können. Selbst kleinste Fehler können aufgrund der technischen Endgültigkeit von Blockchain-Protokollen zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.

Neben der komplexen technischen Materie gibt es jedoch noch einige weitere Fallstricke. Die in großen Teilen immer noch unklare Regulatorik und eine in vielen Bereichen komplett fehlende Kontrolle durch Aufsichtsbehörden lässt den Krypto-Sektor in Teilen als eine Art Wilden Westen außerhalb des traditionellen Finanzsystems gewähren. Auch bei steuerlichen Aspekten bringt ein Alleingang in den Krypto-Sektor zusätzliche Hürden mit sich, da die Nachweispflicht komplett in den eigenen Händen liegt.

Für einen Großteil der privaten Investoren gestaltet sich ein erfolgreiches Investment in den Krypto-Sektor daher als äußerst schwieriges Unterfangen. Die Erfolgsaussichten sind ernüchternd, wenn man nicht dazu bereit ist, einen erheblichen Aufwand für die Aneignung des erforderlichen Knowhows zu betreiben.

Um an diesem Mega-Trend zu partizipieren, braucht es das richtige Werkzeug

Glücklicherweise wachsen der Krypto-Sektor und die traditionelle Finanzwelt immer mehr zusammen. Professionelle Anbieter weiten ihre bewährten klassischen Finanzprodukte nun auch auf den Krypto-Sektor aus und ermöglichen es damit privaten Investoren, Zugang zu dem Mega-Trend Blockchain zu erhalten, ohne über die Vielzahl der angesprochenen Hürden klettern zu müssen.

Der „iShares Blockchain Technology UCITS ETF“ ist ein ganz frisch auf den Markt gekommenes ETF-Produkt, welches sich perfekt als Investment-Vehikel für Investoren eignet, die kein Experten-Wissen über den Blockchain-Sektor haben, aber trotzdem an der riesigen Chance partizipieren wollen, die dieser Mega-Trend in den nächsten Jahren noch in Aussicht stellt.

Basisindex NYSE FactSet Global Blockchain Technologies Capped Index WKN A3DN3D ISIN IE000RDRMSD1 Management BlackRock Asset Management Ireland Limited Gesamtkostenquote (TER) 0,5 Prozent Fondsvolumen (Stand: März 2023) 10,3 Mio. USD Auflagedatum 27. September 2022 Positionen 44 Replikationsmethode physisch Währung USD

Der ETF ist eine Abbildung des „NYSE FactSet Global Blockchain Technologies Capped Index“ und konzentriert sich in seinem Aufbau auf die Fundamente, die für das weitere Wachstum des Blockchain- und Krypto-Sektors unverzichtbar sind. In dem ETF sind 31 Positionen enthalten, die sich auf die Erforschung, die Umsetzung, Entwicklung und Bereitstellung von Blockchain- und Kryptowährungstechnologien konzentrieren. Dabei wurde sich innerhalb der Positionierung vor allem auf die tragenden Säulen des Sektors konzentriert:

Betreiber von Krypto-Mining als essenziellem Bestandteil für den Betrieb, die Sicherung und die Instandhaltung von Blockchain-Netzwerken. Prominente Positionen diesbezüglich sind Marathon Digital Holdings, Bitfarms und weitere.

Krypto-Handelsplattformen als Lebensader für den Sektor. Hier sticht vor allem die US-Krypto-Börse Coinbase als größte Position im ETF hervor. Coinbase ist eine der relevantesten Krypto-Handelsplattformen weltweit und bietet sowohl privaten als auch institutionellen Investoren Zugang zum Krypto-Markt.

Kapitalgeber und Bereitsteller für institutionellen Zugang für die notwendige Liquidität der Krypto-Märkte. Hier ist neben weiteren Positionen vor allem Galaxy Digital Holdings als Dienstleister für institutionelle Investoren, Startups und qualifizierten Einzelpersonen zu nennen.

Payment-Dienstleister für die Integration von Krypto-Assets in sämtliche wirtschaftliche Interaktionen. Hier fällt vor allem das Unternehmen Block Inc. (ehemals Square) als zweitgrößte Position ins Auge. Gründer und CEO Jack Dorsey ist ein bekennender Bitcoin- und Krypto-Anhänger und hat es sich selbst und seinem Unternehmen zur Aufgabe gemacht, die Adaption des Sektors voranzutreiben.

Netzwerkinfrastruktur in Form von Hardware-Herstellern. Ohne die nötige Hardware kann auch die Blockchain-Technologie nicht funktionieren. Daher berücksichtigt der ETF auch diesen Aspekt, unter anderem durch Positionen in die führenden Grafikkarten- und Prozessor-Hersteller AMD und Nvidia.

Blockchain-ETF als beste Allround-Lösung

Der “ishares Blockchain Technology UCITS ETF” ist eine elegante Lösung für Investoren, welche die vielen Hürden umgehen wollen, die vor allem durch das junge Stadium des Blockchain- und Krypto-Sektors hervorgerufen werden, aber trotzdem den Grundstein setzen wollen, um früh bei der langfristigen Wachstumskurve des „Internet 3.0“ dabei zu sein und zu profitieren.

Der ETF bietet eine automatisierte, umsichtig aufgebaute, komplett regulierte und durch seinen thesaurierenden Aufbau sehr bequeme Strategie, um sich für den Mega-Trend Blockchain- und Krypto zu positionieren. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, um ein Engagement in diesen Sektor einzugehen. Mit dem „ishares Blockchain Technology UCITS ETF“ bietet sich Ihnen eine gute Möglichkeit, ein Engagement schnell und einfach umzusetzen.