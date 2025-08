Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag im frühen Handel an die zum Wochenbeginn eingesetzte Erholung angeknüpft. An der Wall Street legten die Notierungen am Vorabend im späten Handel noch etwas stärker zu und lieferten damit positive Vorgaben. Geprägt wird der Börsentag von zahlreichen Unternehmensberichten zum abgelaufenen Quartal.

Der Leitindex Dax stand nach der ersten Handelsstunde 0,37 Prozent im Plus bei 23.835 Punkten.

Größter Gewinner: DHL

Mit einem Zugewinn von über fünf Prozent war die DHL-Aktie größter Gewinner in der ersten Handelsstunde im Dax. DHL steigerte den operativen Gewinn im zweiten Quartal, während Analysten mit einem lediglich stabilen Ergebnis gerechnet hatten. Zudem bestätigten die Bonner ihre Jahresziele.

Die Erwartungen an den Logistikkonzern seien gedämpft gewesen, doch auf den ersten Blick sei das Quartal besser als erwartet ausgefallen, kommentierte Michael Aspinall vom Analysehaus Jefferies in einer ersten Reaktion. Analyst Alex Irving von Bernstein Research lobte vor allem die gute Kostenkontrolle, die dem Gegenwind auf Volumenseite die Stirn biete.

FMC-Aktie unter Druck

Mit einem Abschlag von über vier Prozent war die Aktie von FMC schwächster Wert im deutschen Börsenbarometer am Morgen.

Eine schwere Grippesaison und eine erhöhte Sterblichkeit habe das operative Ergebnis (Ebit) des Dialysedienstleisters zuletzt belastet, schrieb Analyst James Vane-Tempest vom Investmenthaus Jefferies in einer ersten Reaktion. Das operative Ergebnis habe die Markterwartung um verfehlt. (mit Material von dpa-AFX)