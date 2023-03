IRW-News: Verses Technologies Inc.: VERSES und SimWell schließen Partnerschaft zur Optimierung von digitalen Zwillingssimulationen mit KOSMOS

IRW-PRESS: Verses Technologies Inc.: VERSES und SimWell schließen Partnerschaft zur Optimierung von digitalen Zwillingssimulationen mit KOSMOS

Vancouver, British Columbia, - 29. März 2023 / IRW-Press / - VERSES Technologies Inc. (NEO: VERS) (OTCQX: VRSSF) (VERSES' oder das Unternehmen) - ein Unternehmen für kognitives Computing, das sich auf die nächste Generation der künstlichen Intelligenz (KI) spezialisiert hat - freut sich außerordentlich, eine strategische Partnerschaft mit der Firma SimWell (https://www.simwell.io) bekannt geben zu können. SimWell ist führend im Bereich der digitalen Simulationen und hat sich zum Ziel gesetzt, die Welt durch die Anwendung von fortschrittlichen Analysetechnologien effizienter zu machen. Zweck der Zusammenarbeit ist es, sich die Leistungsfähigkeit von Wissensmodellen und digitalen Zwillingstechnologien zunutze zu machen, um Unternehmen auf der ganzen Welt mit mehr Informationen zu versorgen und sie bei der Optimierung und Effizienzsteigerung zu unterstützen.

Mit der Partnerschaft sollen die fortschrittliche KI von VERSES und SimWells digitale Zwillinge für den Erfahrungsaufbau zur Generierung von prädiktiven Modellierungssimulationen genutzt werden. Ziel dieser Kooperation ist es, Firmenkunden in den Bereichen Einzelhandel, Lagerhaltung, Verbrauchermarken, Produktion, Logistik und Lieferketten bei der Erstellung von Echtzeitmodellen zu helfen, damit diese datengestützte Entscheidungen treffen, ihre Prozesse optimieren und ihre Kosten senken und sich dabei auf dem wettbewerbsintensiven globalen Markt profilieren können.

SimWell wird als erstes Unternehmen dem Entwicklernetzwerk von VERSES beitreten, um im Ökosystem KOSMOS intelligente Agenten zu erzeugen. Intelligente Agenten wandeln Daten kontinuierlich in ein Wissensmodell um, das von Mensch und Maschine gelesen werden kann und als Grundlage für die Durchführung von Aktionen dient bzw. zunehmend prädiktive und reaktive autonome Systeme ermöglicht. SimWell hat zahlreiche Fortune-500-Kunden, die bei der Lösung von komplexen strategischen und operativen Herausforderungen über Simulation, Optimierung und digitale Zwillingstechnologie auf SimWell vertrauen.

Wenn Sie zwischen 500.000 und 1 Million Dollar für die Simulation Ihrer betrieblichen Abläufe ausgeben, bevor Sie sich für ein millionenschweres und mehrjähriges Projekt entscheiden, kann das nur funktionieren, wenn Sie der Simulation auch vertrauen. Und bei SimWell hat sich dieses Vertrauen weltweit immer wieder bestätigt, weiß James Hendrickson, President und General Manager von VERSES Logistics Inc., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, die als globaler unternehmensspezifischer Geschäftsbereich operiert. Wir sind begeistert, wie gut VERSES und SimWell aus kultureller und technischer Sicht harmonieren. Die Bündelung unserer Kräfte kommt Kunden und Partnern in aller Welt zugute, die wir mit unserem Fachwissen und mit Tools, die wesentliche Veränderungen in den verschiedenen Unternehmensbereichen ermöglichen, unterstützen.

Jon Santavy, Partner und Chief Revenue Officer bei SimWell, fügt hinzu: Diese Partnerschaft mit VERSES ist eine außergewöhnliche Chance, um unseren Kunden durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit von intelligenten Agenten, die auf räumliche Zwillinge einwirken, um operative Entscheidungen zu automatisieren, langfristig mehr Wertschöpfung zu bieten.

Die Zusammenarbeit zwischen VERSES und SimWell startet mit einem gemeinsamen Projekt für eine internationale Bekleidungsmarke und soll eine Verbesserung der Produktionsabläufe und eine Minimierung der Betriebskosten bewirken. Dieses erste Vorhaben wird die Weichen für weitere Projekte in einer Vielzahl verschiedener Branchen stellen.

Über VERSES

VERSES ist ein Unternehmen für kognitives Computing, das auf die nächste Generation der künstlichen Intelligenz spezialisiert ist. Das Vorzeigeprodukt von VERSES, GIA, wurde den natürlichen Systemen und Designgrundsätzen des menschlichen Gehirns und der menschlichen Erfahrung nachempfunden und ist ein Intelligent Assistant für alle, der von KOSMOS unterstützt wird, einem Netzwerk-Betriebssystem, das verteilte Intelligenz (Distributed Intelligence/DI) ermöglicht. KOSMOS basiert auf offenen Standards und fügt Daten aus den verschiedensten Bereichen zu Wissensmodellen zusammen, die die vertrauenswürdige Zusammenarbeit zwischen Menschen, Maschinen und KI sowohl in digitalen als auch physischen Welten fördern. Unsere Vision: Eine intelligentere Welt, in der sich das menschliche Potenzial durch von der Natur inspirierte Innovationen optimal entfaltet. Nähere Einzelheiten erfahren Sie unter VERSES, LinkedIn und Twitter.

Über SimWell

SimWell ist ein Technologieunternehmen, das auf die Unterstützung und Automatisierung von Entscheidungen durch Simulation, Optimierung und digitale Zwillingstechnologie spezialisiert ist. SimWell hat seinen Firmensitz in Montreal (Quebec) und ist ein multinationales Unternehmen mit Teams in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, EMEA (Europa, Arabien und Afrika) und APAC (Region Asien-Pazifik). Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.simwell.io.

