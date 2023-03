Widerstand: 15.600 15.700 Unterstützung: 15.328 15.200

Rückblick:

Pünktlich zum Quartalsende haben sich die Bären verkrümelt: Nach einer recht großen Aufwärtskurslücke zum Handelsstart von 100 Punkten haben die Käufer in den ersten beiden Handelsstunden freie Hand und treiben den Index zeitweise über die 15.500 Punkte-Marke. Zuvor wurde gestern Nachmittag der angesprochene Widerstand um 15.300 Punkte auf Tagesschlusskursbasis überwunden.

Damit steht der deutsche Leitindex bereits schon wieder über 1.000 Punkte oberhalb des Vorwochentiefs.

Ausblick:

Der Index notiert im Stundenchart deutlich oberhalb des oberen Bollinger-Bandes. Dies ist nicht unbedingt als Verkaufssignal zu verstehen, bedeutet aber in jedem Fall, dass der Index kurzfristig heiß gelaufen ist auf der Oberseite.

In der Regel hält sich der Index nicht besonders lange außerhalb der Bollinger-Bänder im Stundenchart. Entsprechend ist für die kommenden Handelsstunden tendenziell der Beginn einer Konsolidierungs- beziehungsweise Korrekturbewegung zurück in den Bereich 15.328 bis 15.400 Punkte zu präferieren. Dort werden die Karten dann neu gemischt vor den US-Inflationsdaten morgen Nachmittag.

Quelle: Tradingview

