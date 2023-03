EQS-News: DIC Asset AG: Virtuelle Hauptversammlung 2023 beschließt Dividende in Höhe von 0,75 Euro je Aktie und neuen Firmennamen „Branicks Group AG“

EQS-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

Presseinformation DIC Asset AG: Virtuelle Hauptversammlung 2023 beschließt Dividende in Höhe von 0,75 Euro je Aktie und neuen Firmennamen „Branicks Group AG“ Alle Tagesordnungspunkte mit großen Mehrheiten bestätigt

Ausschüttungsquote in Höhe von 54% der Funds from Operations (FFO)

Erneut Wahlrecht Aktien- oder Bardividende für alle Aktionäre

Grünes Licht für Namensänderung in Branicks Group AG Frankfurt am Main, 30. März 2022. Die DIC Asset AG („DIC“), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat auf ihrer heutigen ordentlichen Hauptversammlung alle Tagesordnungspunkte mit großen Mehrheiten bestätigt. In ihrer Rede schaute die Vorstandsvorsitzende Sonja Wärntges auf ein neuerliches Rekordjahr in der 25jährigen Unternehmensgeschichte zurück: Unterm Strich habe die DIC ihre Resilienz und Stabilität stark verbessern können, was ihr in der gegenwärtigen Phase des Immobilienmarktes sehr entgegenkomme. Weiter sagte Frau Wärntges: „Es war ein exzellentes Jahr für unser Unternehmen – unter anderem erneut dreistellige und gegenüber dem Vorjahr nochmals erhöhte FFO von 114,2 Mio. Euro, ein Jahr der Exzellenz der Jahresergebnisse und Weichenstellungen auf längere Sicht: Durch den Erwerb der VIB Vermögen AG im vergangenen Jahr sind wir nunmehr das Powerhouse für Office und Logistik in Deutschland und verfügen jetzt über einen deutlich höheren Anteil langfristig planbarer Erträge. Im vergangenen Jahr lag dieser Anteil bei 78% unserer gesamten Erträge.“ Für das Geschäftsjahr 2023 wurde die Zahlung einer Dividende auf Vorjahresniveau von 0,75 Euro beschlossen. Die Ausschüttungsquote liegt mit 54% der Ergebniskennzahl Funds from Operations (FFO) auf vergleichbarem Niveau wie im Vorjahr (57%). Die Ausschüttung erfolgt wiederum wahlweise in bar oder in Form neuer Aktien (Aktiendividende). Bezogen auf den XETRA-Jahresschlusskurs 2022 ergibt sich eine Dividendenrendite von 9,8%. Zudem hat die Hauptversammlung die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg für das Geschäftsjahr 2023 als Abschlussprüfer gewählt und den Vergütungsbericht für Vorstand und Aufsichtsrat erörtert. Weiterhin folgte die Hauptversammlung mit großer Mehrheit dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, die Gesellschaft in Branicks Group AG umzubenennen und die Satzung entsprechend zu ändern. Dazu sagte die Vorstandsvorsitzende Sonja Wärntges: „In 25 Jahren sind wir zu einem der ganz großen Player im Gewerbeimmobilienmarkt geworden und verdienen mit langer Kontinuität gutes Geld. Unser künftiger Firmenname Branicks Group AG ist eine Hommage an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, an das ‚Brain‘ unseres Unternehmens. Und es ist ein Versprechen an unsere Stakeholder, mit dem richtigen Brain auf die richtigen Bricks, also die richtigen Assets zu setzen.“ Über die DIC Asset AG: Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien mit 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Aktuell betreuen wir 360 Objekte mit einem Marktwert von 14,7 Mrd. Euro onsite – wir sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie. Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe. Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilien-Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert. IR-Kontakt DIC Asset AG:

Peer Schlinkmann

Leiter Investor Relations & Corporate Communications

Neue Mainzer Straße 20

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@dic-asset.de

30.03.2023

