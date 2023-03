TecDAX® - Kumulationswiderstand vor der Brust!

Kumulationsbereiche – also charttechnische Schlüsselzonen, welche verschiedene Unterstützungen bzw. Widerstände vereinen – spielen in unseren Analysen eine ganz besondere Rolle. Ein Lehrbuchbeispiel liefert der aktuelle Kursverlauf des TecDAX®, wo dem klassischen „make or break“ kaum etwas hinzuzufügen ist. Doch der Reihe nach: Die Erholung seit Herbst vergangenen Jahres hat das deutsche Technologiebarometer bis in den Bereich ganz entscheidender Schlüsselbarrieren geführt. Gemeint ist die Kombination aus diversen Hoch- und Tiefpunkten der letzten drei Jahre, der 38-Monats-Linie (akt. bei 3.229 Punkten) und einem Fibonacci-Level (3.291 Punkte). Der Sprung über diese Hürde besitzt den zusätzlichen Charme, dass dann im Tages- und Wochenbereich zudem eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation endgültig abgeschlossen wäre. Das rechnerische Kursziel von rund 3.800 Punkten ließe dann die historischen Hochstände des Jahres 2021 bei 4.000 Punkten zumindest wieder ins Blickfeld rücken. Um das Pendel nicht zugunsten des „Break-Szenarios“ ausschlagen zu lassen, gilt es die jüngsten beiden Monatstiefs bei 3.150 Punkten nicht mehr zu unterschreiten.

TecDAX® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart TecDAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

