DAX® - 50-Tage-Linie als Sprungbrett?

Mit der 50-Tages-Linie (akt. bei 23.558 Punkten) steht dem DAX® kurzfristig eine solide Unterstützung zur Verfügung. Auf dieser Basis haben die deutschen Standardwerte gestern einen klassischen „Hammer“ ausgeprägt, d. h. Anlegerinnen und Anleger honorieren den unterstützenden Charakter der Glättungslinie. Dabei stellt sie ohnehin nur den Auftakt zu einer massiven Bastion aus den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei 23.400/23.300 Punkten sowie der weiterhin bestehenden Aufwärtskurslücke vom 24. Juni (untere Gapkante bei 23.386 Punkten) dar. Solange die beschriebene Kernhaltezone nicht unterschritten wird, bleiben die positiven Implikationen aus der kurzfristigen Korrekturflagge und den längerfristigen „V-Formationen“ erhalten. Während erstere einen Anlauf auf das bisherige Allzeithoch bei 24.479 Punkten nahelegt, hält das kleinere „V-Muster“ sogar ein Anschlusspotenzial bis rund 26.500 Punkten bereit. Zum Abschluss am heutigen Donnerstag noch ein Blick auf die Börsenstimmung. In der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) hat ein deutlicher Stimmungsumschwung stattgefunden: Mit 45 % zu 33 % besteht erstmals seit längerem ein deutlicher Bullenüberhang.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

