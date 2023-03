EQS-News: ElringKlinger AG: ​​​​​​​Vertrag von CFO Thomas Jessulat verlängert

EQS-News: ElringKlinger AG / Schlagwort(e): Personalie

Vertrag von CFO Thomas Jessulat verlängert Der Aufsichtsrat der ElringKlinger AG hat den Vertrag von Finanzvorstand Thomas Jessulat um weitere fünf Jahre verlängert. Thomas Jessulat gehört dem Vorstand seit 2016 an. Dettingen/Erms (Deutschland), 31. März 2023 +++ Auf seiner jüngsten Sitzung im März 2023 hat der Aufsichtsrat der ElringKlinger AG den Vertrag von Finanzvorstand Thomas Jessulat um weitere fünf Jahre bis zum 31. Dezember 2028 verlängert. Das bisherige Mandat läuft noch bis zum 31. Dezember 2023. Der Aufsichtsratsvorsitzende Klaus Eberhardt stellt dazu fest: „Mit der Verlängerung des Vertrages tragen wir der nachhaltigen Leistung von Thomas Jessulat Rechnung. Wir freuen uns, die erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Herrn Jessulat fortzusetzen.“ Thomas Jessulat, Jahrgang 1969, ist seit dem 1. Januar 2016 Finanzvorstand der ElringKlinger AG. Neben den Finanzbereichen Controlling, Financial Reporting, Treasury und Financial Operations verantwortet er die Zentralbereiche Digital Transformation, M&A and Innovations, Procurement & Supply Chain Management, IT sowie die E-Mobility-Geschäftsbereiche Battery Technology und Drivetrain Technology. Bevor er in den Vorstand berufen wurde, war er bereits über zehn Jahre in leitenden Funktionen für den ElringKlinger-Konzern tätig. Weitere Informationen erhalten Sie von:

ElringKlinger AG | Strategic Communications

Dr. Jens Winter

Fon: +49 7123 724-88335 | E-Mail: jens.winter@elringklinger.com Über die ElringKlinger AG Als weltweit aufgestellter, unabhängiger Zulieferer ist ElringKlinger ein starker und verlässlicher Partner der Automobilindustrie. Ob Pkw oder Nkw, mit Verbrennungsmotor, mit Hybridtechnik oder als reines Elektro­fahrzeug – wir bieten für alle Antriebsarten innovative Produktlösungen und tragen so zu nachhal­tiger Mo­bilität bei. Unsere Leichtbaukonzepte reduzieren das Fahrzeuggewicht, wodurch sich bei Verbren­nungsmotoren der Kraftstoffverbrauch samt CO 2 -Ausstoß verringert und bei alternativen Antrieben die Reichweite erhöht. Mit zukunftsweisender Batterie- und Brennstoffzellentechnologie sowie elektrischen An­triebseinheiten haben wir uns frühzeitig als Spezialist für Elektromobilität positioniert. Für eine Vielzahl von Anwendungen entwickeln wir unsere Dichtungstechnik kontinuierlich weiter. Unsere Abschirm­systeme sor­gen im gesamten Fahrzeug für ein optimales Temperatur- und Akustikmanagement. Dynami­sche Präzisions­teile von ElringKlinger können bei allen Antriebsarten angewendet werden. Engineering-Dienstleistungen, Werkzeugtechnik sowie Produkte aus Hochleistungskunststoffen – auch für Branchen au­ßerhalb der Auto­mobilindustrie – ergänzen das Portfolio. Insgesamt engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns rund 9.500 Mitarbeiter an 46 Standorten weltweit.



