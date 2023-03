EQS-News: Masterflex SE legt Geschäftsbericht 2022 vor: Nettogewinn +137 % – Weiteres Rekordjahr im Visier

EQS-News: Masterflex SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose

Masterflex SE legt Geschäftsbericht 2022 vor: Nettogewinn +137 % – Weiteres Rekordjahr im Visier



31.03.2023 / 07:30 CET/CEST

Masterflex SE legt Geschäftsbericht 2022 vor: Nettogewinn +137 % – Weiteres Rekordjahr im Visier Konzern-Umsatz steigt um rund 27 % auf 100,3 Mio. Euro (Vorjahr: 79,1 Mio. Euro)

EBIT-Marge mit 11,4 % (Vorjahr: 7,3 %) deutlich zweistellig

Konzernergebnis auf 7,8 Mio. Euro (Vorjahr: 3,3 Mio. Euro) mehr als verdoppelt – Ergebnis je Aktie steigt um 137 % auf 0,81 Euro (Vorjahr: 0,34 Euro)

Deutliche Dividendenanhebung auf 0,20 Euro pro Aktie (Vorjahr: 0,12 Euro) geplant

Prognose 2023: Wachstum beim Umsatz auf 103 Mio. bis 110 Mio. Euro und beim operativen EBIT auf 11 Mio. bis 14 Mio. Euro geplant Gelsenkirchen, 31. März 2023 – Die Masterflex SE (ISIN: DE0005492938) hat heute den testierten Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2022 vorgelegt und bestätigt die am 21. März 2023 veröffentlichten vorläufigen Zahlen. Dem Konzern ist es gelungen, bei Umsatz und Ergebnis die im Oktober angehobene Prognosespanne zu übertreffen. Masterflex hat 2022 ein neues Rekordjahr abgeschlossen und wie versprochen die Rückkehr zu einer zweistelligen EBIT-Marge erreicht. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Masterflex SE einen konsolidierten Umsatz von 100,3 Mio. Euro erzielt. Damit hat der Spezialist für innovative Schlauchsysteme nicht nur ein neues Rekordniveau, sondern auch das für 2024 angestrebte Umsatzziel von 100 Mio. Euro bereits zwei Jahre früher als geplant erreicht. Gegenüber dem Vorjahresumsatz von 79,1 Mio. Euro verzeichnete die Gruppe einen Zuwachs um 26,8 %. In der erfreulichen Umsatzentwicklung spiegelt sich die stabile Nachfrage in den adressierten Märkten, allen voran aus den Bereichen Luftfahrt, Life Science und Medizintechnik, aber auch aus den klassischen Industrien wider. Margenseitig haben sich vor allem die Produktivitätsfortschritte aus dem umgesetzten B2DD-Programm bemerkbar gemacht, die neben Skaleneffekten durch höhere Verkaufsvolumina ihre volle Wirkung gezeigt und zum Erreichen einer nachhaltig zweistelligen EBIT-Marge im Geschäftsjahr 2022 beigetragen haben. Gleichzeitig ist es gelungen, die gestiegenen Energie- und Materialkosten durch die mit den Kunden vereinbarten Preisanpassungen weitgehend zu kompensieren. Das operative EBIT erhöhte sich dementsprechend im Geschäftsjahr 2022 auf 11,4 Mio. Euro nach 5,8 Mio. Euro im Jahr 2021. Die operative EBIT-Marge stieg somit deutlich auf 11,4 % (Vorjahr: 7,3 %). Dank der ungebrochen guten Nachfrage über das Gesamtjahr 2022 hinweg lag die Masterflex SE somit sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis über der im Oktober 2022 erhöhten Prognose. Diese sah einen Umsatz in der Spanne von 92 Mio. bis 96 Mio. Euro sowie ein operatives EBIT von 9,3 Mio. bis 10,5 Mio. Euro vor. Das Konzernergebnis wurde im Berichtsjahr auf 7,8 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt (Vorjahr: 3,3 Mio. Euro). Das Ergebnis je Aktie gemäß IFRS unverwässert und verwässert erhöhte sich um 137 % auf 0,81 Euro (Vorjahr: 0,34 Euro). Die Finanzlage des Konzerns hat sich im Vergleich zum Vorjahr weiter verbessert. Die liquiden Mittel der Masterflex Group beliefen sich zum 31. Dezember 2022 auf 9,8 Mio. Euro (Vorjahr: 9,6 Mio. Euro). Damit lag die Nettoverschuldung per Ende 2022 bei 16,8 Mio. Euro und erhöhte sich somit leicht gegenüber dem Vorjahreswert von 15,9 Mio. Euro. Hier spiegelt sich trotz der vertragskonformen Tilgungen des Konsortialkredits der Anstieg in den Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverhältnissen durch den Abschluss eines langfristigen Mietvertrages wider. Das Konzern-Eigenkapital der Masterflex Group erhöhte sich insbesondere aufgrund des starken Gewinnanstiegs um 7,0 Mio. Euro auf 52,0 Mio. Euro zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2022 (Vorjahr: 45,0 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote (Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme) verbesserte sich zum Ende des Geschäftsjahres 2022 um einen Prozentpunkt von 56,7 % zum 31. Dezember 2021 auf 57,6 %. Der Auftragsbestand zum 31. Dezember 2022 konnte mit 22,8 Mio. Euro das hohe Vorjahresniveau (22,9 Mio. Euro) halten. Gleichzeitig verzeichnet Masterflex einen anhaltend robusten Auftragseingang, der in den ersten beiden Monaten 2023 zu einem Anstieg des Auftragsbestandes auf 23,9 Mio. Euro führte. Vor diesem Hintergrund geht das Management auch im laufenden Jahr von einer Fortsetzung des Wachstums aus. Konkret erwartet der Vorstand eine Umsatzsteigerung auf 103 Mio. bis 110 Mio. Euro sowie ein operatives EBIT in der Größenordnung von 11 Mio. bis 14 Mio. Euro. Dr. Andreas Bastin, CEO der Masterflex Group, kommentiert: „Wir sind stolz, dass wir trotz aller Unwägbarkeiten im vergangenen Jahr ein neues Rekordjahr abgeliefert haben. Unser Auftragseingang liegt auch weiterhin auf einem für uns ungewöhnlich hohen Niveau, entsprechend zuversichtlich sind wir für 2023. In der vor uns liegenden Entwicklungsphase steht nun das Wachstum bei Masterflex im Vordergrund, organisch wie anorganisch. Nachdem wir unser mittelfristiges Ziel eines Umsatzwachstums auf 100 Mio. Euro bereits zwei Jahre früher als geplant erreichen konnten, steht nun der nächste Meilenstein von 200 Mio. Euro, den wir Stand heute bis 2030 erreichen wollen, im Fokus.“ Kennzahlen Masterflex Group

(in TEUR) 2022 2021 Veränderung Konzernumsatzerlöse 100.274 79.068 +26,8 % EBITDA 16.436 10.670 +54,0 % EBIT (operativ) 11.395 5.764 +97,7 % EBIT 11.385 5.344 +113,0 % EBIT-Marge (operativ) 11,4 % 7,3 % Konzernergebnis 7.777 3.282 +137,0 % Konzernergebnis pro Aktie (€) 0,81 0,34 +137,0 % 2022 2021 Veränderung Konzern-Eigenkapital 51.985 44.977 +15,6 % Konzern-Eigenkapitalquote

57,6 % 56,7 % Konzern-Bilanzsumme 90.218 79.286 +13,7 % Dividende Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, aus dem Bilanzgewinn zum 31. Dezember 2022 der Masterflex SE eine Dividende in Höhe von 0,20 Euro pro Aktie (Vorjahr: 0,12 Euro pro Aktie) auszuschütten. Dies entspricht einer Anhebung um rund 67 %. Termin für die Hauptversammlung 2023 ist der 7. Juni 2023. Geschäftsbericht Der Geschäftsbericht 2022 wurde auf www.masterflexgroup.com veröffentlicht. Telefonkonferenz Am 31. März 2023, 10:00 Uhr, findet für Vertreter der Presse, Analysten und institutionelle Investoren eine Telefonkonferenz statt. Die aktuelle Investorenpräsentation zu den Geschäftszahlen 2023 wird auf www.masterflexgroup.com veröffentlicht. Für eine Anmeldung senden Sie bitte eine E-Mail an sh@crossalliance.de. Über Masterflex SE: Die Masterflex Group ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme. Mit 14 operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Gruppe nahezu weltweit vertreten. Wachstumstreiber sind die Internationalisierung, Innovation, operative Exzellenz und Digitalisierung. Seit dem Jahr 2000 ist die Masterflex-Aktie (ISIN DE0005492938, WKN 549293) im Prime Standard der Deutschen Börse zugelassen. IR Kontakt:

Susan Hoffmeister

Investor Relations

Tel.: + 49 (0) 089 125 09 03-33

sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

