Jetzt geht ein wirklich turbulentes Quartal an den Finanzmärkten zu Ende. Eigentlich haben die ersten drei Monate 2023 genügend Stoff für ein ganzes Börsenjahr geliefert – doch wir haben immer noch neun Monate vor uns. Daher möchte ich in dieser Woche einen kurzen Blick zurück auf die vergangenen drei Monate werfen und auch den großen Gewinner an den Kapitalmärkten vorstellen.

Es gibt langweilige Phasen an den Börsen – doch das erste Quartal 2023 gehörte sicherlich nicht dazu. Los ging es mit einem Blitzstart im Januar. Viele Indizes legten in wenigen Wochen um fünf bis sieben Prozent zu. Damit war die durchschnittliche Jahresrendite für Aktienmärkte fast schon erreicht. Ärgerlich nur, dass eben noch elf Monate Restjahr übrig waren.

Spannend war im Januar auch, dass die Euphorie für die steigenden Kurse fehlte. Zwar war das Thema hohe Inflation noch präsent. Die Gefahr einer Rezession wurde jedoch immer niedriger eingeschätzt. Die veröffentlichten Bilanzen zum Geschäftsjahr 2022 zeigten jedoch schnell: Bei den Gewinnen ist die Rezession schon angekommen. Ohne den im Vorjahr so starken Energiesektor sind beispielsweise im vierten Quartal 2022 die Gewinne im S&P 500 Index schon um fast sieben Prozent zurückgekommen.

Im Februar dann traten die Kurse mehr oder weniger auf der Stelle. Etwas Rückenwind erhielten die Börsen von niedriger als erwartet ausgefallenen Inflationsraten. Das lag wohl auch an den deutlich gesunkenen Energiepreisen, die zum Teil unter die Preisniveaus vor Beginn des Ukraine-Krieges fielen. Und der Kriegsbeginn jährte sich am 24. Februar zum ersten Mal, was jedoch an den Börsen keine großen Spuren hinterließ. Das mag auch an der weiterhin völlig verfahrenen Lage in diesem Krieg liegen, bei dem sich leider immer noch kein Ende abzeichnet.

Trotz vieler Krisen legten viele Indizes deutlich zu

Im März sorgte schließlich eine bis dahin nur Spezialisten der Start-Up Finanzierung bekannte Bank in den USA für eine Beben an den Finanzmärkten: Die Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) ließ über Nacht die Erinnerungen an die globale Finanzkrise 2008 aufkommen. Als dann auch noch die Blitz-Rettung der Credit Suisse dazu kam, tauchten die Kurse an den Börsen deutlich ab.

Doch völlig überraschend setzte in den vergangenen beiden Wochen eine schnelle Erholung ein und viele Indizes haben das Quartal auf dem höchsten Stand 2023 oder zumindest in der Nähe des Hochs beendet. Viele Indizes konnten Quartalszuwächse von bis zu zehn Prozent verzeichnen – so auch der DAX. Dabei ist überhaupt noch nicht klar, welche weiteren Banken noch Probleme bekommen können.

Verlieren die Investoren das Vertrauen in das Finanzsystem?

Fakt ist: Die rasche Anhebung der Zinsen - vor allem in den USA – auf bis zu fünf Prozent setzt die Banken unter Stress. Und auch wenn der jüngste Stress-Test für die Banken in den USA noch positiv ausfiel, so brodelt es doch unter der Oberfläche weiter. Das rasche Einschreiten von Notenbanken und Bankenaufsicht, sowohl in den USA als auch in der Schweiz, haben aber eins klar unter Beweis gestellt: Wenn der Stress im Bankensystem zu groß wird und die Stabilität gefährdet ist, dann kommt es zum raschen Eingreifen, um das Vertrauen wieder herzustellen. Wir alle wissen, wie wichtig Vertrauen im Finanzsystem ist. Gut möglich, dass dieses Vertrauen im nun beginnenden zweiten Quartal noch das ein oder andere Mal auf die Probe gestellt werden wird.

Und was war nun die beste Anlageklasse in diesem turbulenten Quartal? Das waren die Kryptowährungen mit Zuwächsen im Bereich von 50 Prozent bei Bitcoin und Ethereum. Investoren haben also wieder verstärkt nach Alternativen zum bestehenden bankenbasierten Finanzsystem gesucht. Das hat übrigens auch den Goldpreis angetrieben, der im Quartalsverlauf kurzzeitig wieder die 2.000 Dollar-Marke pro Feinunze erreichte und so nur noch knapp unter dem Rekordhoch notierte.