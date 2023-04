Original-Research: Knaus Tabbert AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Knaus Tabbert AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Knaus Tabbert AG Unternehmen: Knaus Tabbert AG ISIN: DE000A2YN504 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 03.04.2023 Kursziel: 70,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA; Nils Scharwächter Q4 Ergebnis noch besser als erwartet - KTA schließt 2022 mit stärkstem Quartal der Unternehmensgeschichte ab Die Knaus Tabbert AG hat am vergangenen Freitag die finalen Zahlen für 2022 vorgelegt und auf CONNECT einen Conference Call abgehalten. Nachdem der Umsatz für Q4 bereits berichtet wurde, hat das nun berichtete EBITDA unsere Prognose übertroffen und der Ausblick unsere insgesamt positive Erwartung bestätigt. Starkes Schlussquartal führte zur Erfüllung der Guidance: Durch ein Wachstum von 55,9% und eine EBITDA-Marge von 10,8% konnte KTA in Q4 das stärkste Quartal der Unternehmensgeschichte hinlegen und mit einem Gesamtumsatz von 1.049,5 Mio. Euro sowie einem EBITDA von 69,3 Mio. Euro die Jahresziele erreichen (Umsatz > 1 Mrd. Euro, EBITDA-Marge >6%) und ergebnisseitig unsere Erwartungen übertreffen (EBITDA: 64,7 Mio. Euro). Mit insgesamt 29.559 verkauften Einheiten in 2022 konnte die Gruppe den Fahrzeugabsatz ggü. dem Vorjahr um 13,7% steigern und sich erfolgreich gegen den durch Lieferengpässe geprägten Markttrend behaupten (-16,1% Rückgang der Zulassungszahlen in der EU in 2022). Entsprechend konnte Knaus Tabbert im Kernmarkt Deutschland den Marktanteil nach Aussagen des Managements von 9,4% in 2021 auf nun 13,9% erfolgreich ausbauen. Anhaltende Modelloffensive und Order Backlog geben positivem Ausblick Visibilität: Trotz des starken Abverkaufs im abgelaufenen Geschäftsjahr lag der Auftragsbestand zum 31.12.22 mit 1.342 Mio. Euro auch aufgrund der diversen Modellneuheiten für das Jahr 2023 mit 2,8% über dem Wert des Vorjahres. Entsprechend erwartet der Vorstand einen starken volumenbedingten Umsatzanstieg in 2023 zuzüglich zu den geplanten Preissteigerungen von 6-8% im laufenden Geschäftsjahr. Die bereinigte EBITDA-Marge soll sich dabei in einer Bandbreite von 7,5-8,5% bewegen. Schätzungen für 2023 bestätigt - Q4 illustriert Operating Leverage des Geschäftsmodells: Wir sehen unsere Erwartungen für das Jahr 2023 mit dem Ausblick bestätigt. Auch wenn unsere Ergebniserwartung für 2023 anspruchsvoll sein dürfte, illustriert das vierte Quartal das Ertragspotenzial des Geschäftsmodells bei guter Auslastung. Die spürbare Entspannung auf den Beschaffungsmärkten, auf die auch der Wettbewerber Trigano in seinem jüngsten Ausblick verwiesen hat, zusammen mit der weiterhin hohen und auf den letzten Messen erneut unter Beweis gestellten Nachfrage nach Freizeitfahrzeugen sollte hierfür das Fundament bilden. Fazit: Knaus Tabbert hat die durchaus anspruchsvollen Ziele im vierten Quartal erfüllt. Damit hat das Unternehmen auch einen erneuten Beleg für den Erfolg der jüngst deutlich verbreiterten Modellbasis gelegt. Aufgrund der guten Auftragslage und der schwachen Vorjahresbasis dürfte die starke Umsatz- und Ergebnisentwicklung in H1 anhalten. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung und erhöhen durch die Fortschreibung unseres Modells das DCF-basierte Kursziel auf 70,00 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/26701.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °