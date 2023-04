2 Aktien, die dich richtig reich machen können

Aktien, die uns als Investoren richtig reich machen können. Zunächst sollten wir jedoch über das Wichtigste sprechen: das Chance-Risiko-Verhältnis. Kaum eine wirklich aussichtsreiche Aktie ist ohne Risiken. Zumindest die Bewertung und Volatilität sind Möglichkeiten, die einen Weg ebnen können. Das Scheitern einer Investitionsthese ist ebenfalls möglich.

Smarte Investoren setzen daher auf ein breiteres Portfolio von Aktien, die einen richtig reich machen können. Diversifikation kann ein Schlüssel sein, um die Risiken richtig zu streuen und die Chancen zu maximieren.

Aber zurück zum eigentlichen Thema. Hier sind die Gründe, warum ich glaube, dass Axon Enterprise (WKN: A2DPZU) und The Trade Desk (WKN: A2ARCV) Investoren richtig reich machen können. Zumindest wenn sie bereit sind, diese Unternehmen und ihre Aktien möglichst lange zu begleiten.

Axon Enterprise: Eine Aktie, die dich richtig reich machen kann!

Der erste Name auf meiner heutigen Liste ist Axon Enterprise. Viele verbinden das Unternehmen mit Tasern und Bodycams. Der Fokus ist richtig, ca. zwei Drittel der Erlöse entstammen noch aus dem Bereich der Hardware. Das letzte Drittel ist jedoch von Software geprägt, die wiederum höhere Margen aufwirft und das US-Sicherheitsunternehmen in die Profitabilität geführt hat.

Axon Enterprise ist der Marktführer in einem Markt, den das Management auf 50 Mrd. US-Dollar taxiert. Mit derzeit ca. 1,2 Mrd. US-Dollar hat das Management gerade einmal rund 2,5 % des adressierbaren Gesamtmarktes eingenommen. Das Wachstum hält an und die Profitabilität hat eingesetzt. Wenn es das Management sukzessive schafft, die zweistelligen Wachstumsraten zu halten, einen möglichst großen Anteil des adressierbaren Gesamtmarktes zu penetrieren und profitabel zu wachsen, so ist vieles möglich.

Derzeit ist Axon Enterprise schließlich gerade einmal mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 16 Mrd. US-Dollar bewertet. Selbst wenn wir von 25 Mrd. US-Dollar Umsatz (der Hälfte des adressierbaren Gesamtmarktes) und einer Nettomarge von 20 % ausgehen, so läge ein rechnerisches Kurs-Gewinn-Verhältnis unter dieser Prämisse bei ca. 3,2. Na klar: Wir sprechen von einer Prognose, die vielleicht in 15, 20 oder womöglich sogar noch mehr Jahren realistisch ist. Ich glaube jedoch, dass der Markt und die Wettbewerbsposition das hergeben könnten. Entsprechend ist Axon Enterprise für mich eine Aktie, die einen als Investor derzeit wirklich richtig reich machen kann.

The Trade Desk: Der neue digitale Werbemarkt

Viele Investoren haben Schwierigkeiten, das Geschäftsmodell von The Trade Desk wirklich zu begreifen. Um es kurz zu machen: Es geht um smarte, programmatische Werbelösungen für Kunden in Form von Agenturen. Sie können mithilfe der Services die eigenen Ads besser und passgenauer platzieren. Das Engagement ist in der Regel höher, was sich darin zeigt, dass seit Jahren über 95 % der Werbekunden den Lösungen treu bleiben.

The Trade Desk kam zuletzt auf 1,6 Mrd. US-Dollar Umsatz. Ich glaube, dass diese smarte Werbetechnologie das Potenzial hat, einen größeren Anteil des zukünftigen Werbemarktes auf sich zu vereinen. Wie groß der Anteil ist? Hm. Vielleicht 10 %, vielleicht 15 %. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass auch Branchengrößen wie Alphabet im digitalen Werbemarkt sehr, sehr stark sind. Doch bedenken wir: Der Onlinewerbemarkt lag im Jahr 2021 laut Statista weltweit bei 417 Mrd. US-Dollar. Wenn auch hier meine Pi-mal-Daumen-Prognose eintritt, dürfte noch jede Menge mehr Umsatz lauern. The Trade Desk kann Investoren daher wirklich richtig reich machen.

Trotzdem sollten smarte Investoren wissen, dass viel zukünftiges Wachstum bereits eingepreist ist, gemessen an einer Marktkapitalisierung in Höhe von 29,6 Mrd. US-Dollar, das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt entsprechend bei ca. 18,6. Trotzdem: Die langfristigen Marktaussichten sind gigantisch und per Buy-and-Hold-These über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg könnte einen The Trade Desk ebenfalls richtig reich machen.

Der Artikel 2 Aktien, die dich richtig reich machen können ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien von Axon Enterprise und The Trade Desk. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Axon Enterprise und The Trade Desk.

Aktienwelt360 2023