GNW-Adhoc: Rackspace Technology ernennt Kellie Teal-Guess zum Chief Human Resources Officer und Michael Bross zum Chief Legal Officer

SAN ANTONIO, April 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/)(®) (NASDAQ: RXT) - ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, gab heute die Ernennung von Kellie Teal-Guess zum Chief Human Resources Officer und Michael Bross zum Chief Legal Officer bekannt. ?Ich freue mich, Michael Bross und Kellie Teal-Guess im Führungsteam von Rackspace Technology begrüßen zu dürfen", sagte Amar Maletira, CEO von Rackspace Technology. ?Beide verfügen über mehr als 30 Jahre Erfahrung und eine beispielhafte Erfolgsbilanz in ihren jeweiligen Bereichen, in denen sie leistungsstarke Teams in Umbruchphasen führten. Ihre Ernennungen vervollständigen mein Führungsteam, da wir unsere Unternehmensstrategie weiter umsetzen und die enormen Chancen des Multicloud-Marktes nutzen möchten." Teal-Guess verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im globalen Personalwesen mit fundierten Kenntnissen in den Bereichen Strategie, Integration von Fusionen und Übernahmen, Talentmanagement, Organisationsdesign, Change Management und Personalinformationssysteme (HRIS). Zuletzt war sie Chief Human Resources Officer bei Cynosure, einem in Boston ansässigen Medizintechnikunternehmen, und davor EVP, Chief People Officer bei CyrusOne. In beiden Funktionen leitete sie das globale Personalwesen und den internen Immobilienbereich. Vor CyrusOne war Teal-Guess vier Jahre lang bei ProQuest LLC tätig. Davor war sie über neun Jahre bei Dell Corporation als Executive Director, Human Resources, tätig und betreute mehr als 18.000 Mitarbeiter in der globalen Services Delivery Group. Teal-Guess hat einen MBA-Abschluss der University of Texas in San Antonio und einen MPA- und BA-Abschluss der University of Texas in Arlington. ?Ich freue mich darauf, die Talentakquise und -bewertung, die globale Personalstrategie und die Mitarbeiterzufriedenheit bei Rackspace voranzutreiben. Die Racker-Kultur ist ein Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens. Ich schätze mich sehr glücklich, dass ich die Möglichkeit habe, diese Kultur zu fördern und global zu einem der besten Arbeitsplätze zu machen", sagte Teal-Guess. Bross ist seit 16 Jahren bei Rackspace Technology beschäftigt und fungierte zuletzt bei Rackspace Technology interimsmäßig als Chief Legal Officer. Bross kam im Rahmen der Übernahme von Datapipe im Jahr 2017 als Vice President und Deputy General Counsel zu Rackspace. Vor seiner Zeit bei Rackspace war Bross über zehn Jahre lang Senior Vice President und General Counsel bei Datapipe. Vor Datapipe war Bross Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Bross Cummings Pereira & Moore, einer Fullservice-Anwaltskanzlei mit Kunden aus den Bereichen Hightech, Telekommunikation und öffentlicher Sektor. Bross erwarb seinen Juris Doctor (JD) an der Washington University School of Law und hat einen BS-Abschluss in Marketing und Managementinformationssystemen von der Syracuse University. ?Als langjähriger Racker freue ich mich, im Führungsteam die Rolle des Chief Legal Officers zu übernehmen. Da ich die Entwicklung von Rackspace miterlebt habe, bin ich sehr gespannt auf die Zukunft, da wir das Unternehmen umgestalten. Rackspace und die Technologiebranche liegen mir sehr am Herzen, und ich freue mich darauf, mit Amar und dem Team zusammenzuarbeiten, um die Aufgaben und Ziele von Rackspace weiter voranzubringen", sagte Bross. Über Rackspace Technology Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/) ist ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.