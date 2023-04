TV-Quoten/Ungewöhnlich: Der 'Tatort' landet nur auf Platz zwei

BERLIN (dpa-AFX) - Das ist eine echte Seltenheit: Der neue "Tatort"-Krimi im Ersten ist am Ostermontag zur besten Sendezeit nur auf Platz zwei in der Zuschauergunst gelandet. Der Abschluss der Doppelfolge "Nichts als die Wahrheit" mit dem neuen Berliner Ermittlerduo Susanne Bonard (Corinna Harfouch) und Robert Karow (Mark Waschke) kam zwar auf solide 6,01 Millionen (19,9 Prozent). Der Thriller über rechte Netzwerke lag aber deutlich unter den Quoten vieler anderer Teams. Er hatte zudem einen harten Gegner: den extrem beliebten Montagskrimi "Nord Nord Mord". Der Fall "Sievers und der erste Schrei" mit Peter Heinrich Brix, Julia Brendler und Oliver Wnuk erreichte 6,13 Millionen (20,2 Prozent) und landete damit knapp an der Spitze.

Ohnehin gab es an diesem Abend ziemlich viel quotenstarke Konkurrenz. RTL hatte die Quizshow "Wer wird Millionär? Das große Oster-Special" mit Günther Jauch zu bieten, das guckten 3,47 Millionen (14,8 Prozent). Auf Sat.1 lief die Geburtstagssendung "Happy Birthday Tabaluga! Die große Show mit Peter Maffay und Freunden" - dieses Spektakel holten sich 1,41 Millionen (5,1 Prozent) ins Haus.

Der Actionfilm "Gemini Man" mit Will Smith, Mary Elizabeth Winstead und Clive Owen auf ProSieben interessierte ebenfalls 1,41 Millionen (5,0 Prozent). Vox strahlte die Investoren-Show "Die Höhle der Löwen" aus, das lockte 1,30 Millionen (4,9 Prozent) vor den Bildschirm. Bei Kabel eins lief das fast 30 Jahre alte amerikanische Fantasyabenteuer "Jumanji" mit Robin Williams, Kirsten Dunst und Bradley Pierce über den Bildschirm. Dafür begeisterten sich 1,02 Millionen (3,6 Prozent).

ZDFneo zeigte den britischen Krimi "Inspector Barnaby: Geisterwanderung" mit John Nettles, Jason Hughes und Jane Wymark. 960 000 Fans saßen dazu vor der Mattscheibe (3,2 Prozent). Bei RTLzwei hatte die Doku "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!" 530 000 Zuschauerinnen und Zuschauer (1,8 Prozent)./bok/DP/ngu