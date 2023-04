IRW-News: FSD Pharma Inc.: FSD Pharma kündigt Pläne zur Ausgliederung einer Tochtergesellschaft als Ausschüttung an die Aktionäre an; eine Aktionärsversammlung wurde für 29. Juni 2023 anberaumt

IRW-PRESS: FSD Pharma Inc.: FSD Pharma kündigt Pläne zur Ausgliederung einer Tochtergesellschaft als Ausschüttung an die Aktionäre an; eine Aktionärsversammlung wurde für 29. Juni 2023 anberaumt

Toronto, 12. April 2023 / IRW-Press / - FSD Pharma Inc. (NASDAQ: HUGE) (CSE: HUGE) (FWB: 0K9A) (FSD Pharma oder das Unternehmen) - ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich dem Aufbau eines Portfolios von innovativen Vermögenswerten und Biotechnologielösungen zur Behandlung von herausfordernden neurodegenerativen Erkrankungen sowie Entzündungs- und Stoffwechselerkrankungen widmet - freut sich bekannt zu geben, dass eine Ausgliederungstransaktion im Zuge eines Arrangement-Plans (der Arrangement-Plan) nach dem Gesetz über Kapitalgesellschaften der Provinz Ontario (Business Corporations Act) (die Ausgliederungstransaktion) geplant ist, wonach die Aktien seiner noch zu gründenden hundertprozentigen Tochtergesellschaft (Pubco) in eine unabhängige börsennotierte Gesellschaft ausgegliedert werden. Die Ausgliederungstransaktion, die voraussichtlich im Juli 2023 abgeschlossen wird, soll das Unternehmen in die Lage versetzen, sich verstärkt auf die Entwicklung seiner Kern-Assets und auf die Maximierung des Unternehmenswertes zu konzentrieren.

Alle Aktionäre des Unternehmens (die Aktionäre) werden zum Ausschüttungsdatum (das Ausschüttungsdatum) ihre Anteile am Aktienkapital des Unternehmens (alle Aktien mit Mehrfachstimmrecht der Klasse A und Aktien mit nachrangigem Stimmrecht der Klasse B gelten jeweils als FSD-Aktie) gegen die gleiche Anzahl bestehender Aktien des Unternehmens (sowohl für die Aktien mit Mehrfachstimmrecht der Klasse A als auch für die Aktien mit nachrangigem Stimmrecht der Klasse B gelten identische Bedingungen) plus Stammaktien aus dem Aktienkapital von Pubco (jeweils eine Pubco-Aktie) anteilsmäßig eintauschen. Pubco wird nur über eine Klasse von Aktien verfügen.

Die Aktionäre müssen zum Zeitpunkt der Ausschüttung im Besitz von FSD-Aktien sein, um sich für den Erhalt von Pubco-Aktien im Rahmen der Ausschüttung zu qualifizieren. FSD Pharma wird zu gegebener Zeit weitere Einzelheiten zum Ausschüttungstermin bekannt geben.

Im Anschluss an die Ausgliederungstransaktion bleibt die Notierung der Aktien von FSD Pharma im NASDAQ Stock Market und an der Canadian Securities Exchange (die CSE) weiterhin aufrecht. Im Anschluss an die Ausgliederungstransaktion wird Pubco in allen Provinzen Kanadas, in denen FSD Pharma als ein sogenannter Reporting Issuer (meldepflichtiger Emittent) auftritt, ebenfalls zu einem Reporting Issuer, um ein Reverse Takeover mit einem noch zu bestimmenden Unternehmen vollziehen zu können.

FSD Pharma wird am 29. Juni 2023 eine Jahreshauptversammlung und außerordentliche Aktionärsversammlung abhalten (die Versammlung), bei der die Aktionäre über die Ausgliederungstransaktion abstimmen können. Der Stichtag für Aktionäre, die bei der Versammlung stimmberechtigt sind, ist der 15. Mai 2023.

FSD Pharma und Pubco werden erwartungsgemäß eine Arrangement-Vereinbarung abschließen, um die Ausgliederungstransaktion abwickeln zu können. Der Abschluss der Ausgliederungstransaktion erfolgt voraussichtlich im Juli 2023. Der Abschluss der Ausgliederungstransaktion unterliegt den für eine Transaktion dieser Art üblichen Bedingungen. Dazu zählen unter anderem (i) das Einholen einer Steuer- und Rechtsberatung für das Unternehmen und Pubco, (ii) die Genehmigung des Arrangement-Plans, und zwar seitens der (A) an der Versammlung teilnehmenden Aktionäre als auch (B) des Obersten Gerichtshofs von Ontario (Superior Court of Justice), und (iii) die Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen wie unter anderem des Erhalts anderer erforderlicher Behördengenehmigungen (falls erforderlich auch der Genehmigung der zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der CSE).

Das Unternehmen hat die Absicht, weitere Einzelheiten zur Ausgliederungstransaktion, einschließlich Detailinformationen zum Board of Directors und zum Management von Pubco, zu einem späteren Zeitpunkt bekannt zu geben. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die endgültigen Details der Ausgliederungstransaktion noch festgelegt werden müssen und nicht garantiert werden kann, dass die Ausgliederungstransaktion zu den derzeit vorgeschlagenen Bedingungen oder überhaupt zum Abschluss gebracht wird.

Darüber hinaus wurde die in Florida ansässige Firma ClearThink Capital für einen Zeitraum von drei Monaten unter Vertrag genommen und wird das Unternehmen in diesen drei Monaten in allen Belangen der Durchführung einer Marketingkampagne unterstützen (der Vertrag wurde am 10. März 2023 unterzeichnet). Als Gegenleistung für die Leistungserbringung bezahlt das Unternehmen der Firma ClearThink ein monatliches Honorar in Höhe von 4.000 USD. Am Ende des ersten Quartals erhält die Firma außerdem 7.742 Klasse-B-Stammaktien des Unternehmens (FSD-Aktien) zu einem Preis von je 1,55 USD. Die FSD-Aktien sind an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden.

Darüber hinaus hat FSD Pharma auch die in New Hampshire ansässige Firma RagingBull beauftragt, die das Unternehmen für eine Einmalzahlung in Höhe von 15.000 USD in sämtlichen Bereichen der Abwicklung einer Marketingkampagne für das Unternehmen unterstützen wird.

Über FSD Pharma

FSD Pharma Inc. ist ein Biotechnologie-Unternehmen mit drei Arzneimittelkandidaten in verschiedenen Entwicklungsphasen. FSD BioSciences, Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, konzentriert sich auf die pharmazeutische Forschung und Entwicklung seiner Hauptverbindung FSD201, eine eigens entwickelte ultramikronisierte PEA-(Palmitoylethylamin)-Formulierung zur Behandlung von Entzündungskrankheiten. Lucid Psychss Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung seiner wichtigsten Verbindungen, Lucid-Psych und Lucid-MS. Lucid-Psych ist eine Molekülverbindung, die für die mögliche Behandlung von psychischen Störungen identifiziert wurde und um diese Kategorie zu erweitern, untersucht das Unternehmen andere Produkte, die auf akute medizinische Bedürfnisse aufgrund von Drogenmissbrauch wie Alkohol abzielen. Lucid-MS ist eine Molekülverbindung, die für die potenzielle Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen identifiziert wurde.

Ansprechpartner

Zeeshan Saeed, Gründer, President und Executive Co-Chairman des Boards, FSD Pharma Inc.

E-Mail: Zsaeed@fsdpharma.com

Tel.: +1 (416) 854-8884

Investor Relations:

E-Mail: ir@fsdpharma.com, info@fsdpharma.com

Website: www.fsdpharma.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Begriffen wie plant, erwartet, voraussichtlich, geplant, schätzt, beabsichtigt, antizipiert, hofft, vorgesehen oder glaubt oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen, oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden können, könnten, würden, möglicherweise, potenziell oder werden oder erreicht werden. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf die Zukunft von FSD Pharma Inc. beziehen und auf bestimmten Annahmen beruhen, die FSD Pharma in Bezug auf diese zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung getroffen hat. FSD Pharma kann keine Gewähr dafür übernehmen, dass sich solche zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen werden.

Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, erfordern sie naturgemäß Annahmen und sind mit inhärenten Risiken und Ungewissheiten verbunden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es, obwohl es die Erwartungen und wesentlichen Faktoren und Annahmen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für angemessen hält, keine Gewähr dafür geben kann, dass sich diese Erwartungen, Faktoren und Annahmen als richtig erweisen, und dass diese Risiken und Ungewissheiten dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Erwartungen abweichen können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und unterliegen einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Tatsache, dass sich die Arzneimittelentwicklung sowohl von Lucid als auch von FSD BioSciences in einem sehr frühen Stadium befindet; die Tatsache, dass die präklinische Arzneimittelentwicklung unsicher ist und die Produktkandidaten von Lucid und FSD BioSciences möglicherweise nie in die klinische Erprobung gelangen; die Tatsache, dass die Ergebnisse der präklinischen Studien und der frühen klinischen Studien möglicherweise keine Vorhersagekraft für die Ergebnisse der späteren klinischen Studien haben; der ungewisse Ausgang, die Kosten und der Zeitplan der Produktentwicklungsaktivitäten, der präklinischen Studien und der klinischen Studien von Lucid und FSD BioSciences; der ungewisse klinische Entwicklungsprozess, einschließlich des Risikos, dass klinische Studien kein effektives Design haben oder keine positiven Ergebnisse liefern; die potenzielle Unfähigkeit, eine behördliche Zulassung für die Produktkandidaten von Lucid und FSD BioSciences zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; die Einführung konkurrierender Medikamente, die sicherer, wirksamer oder kostengünstiger sind als die Produktkandidaten von Lucid und FSD BioSciences oder diesen anderweitig überlegen sind; dass sich der Beginn, die Durchführung und der Abschluss von präklinischen Studien und klinischen Versuchen verzögern könnten oder durch COVID-19-bezogene Probleme beeinträchtigt werden; die potenzielle Unfähigkeit, eine angemessene Finanzierung zu erhalten; die potenzielle Unfähigkeit, den Schutz des geistigen Eigentums für die Arzneimittelproduktkandidaten von Lucid und FSD BioSciences zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; und andere Risiken. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben.

Weitere Informationen zu Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, sind in den Jahres- und anderen Berichten des Unternehmens enthalten, die von Zeit zu Zeit bei der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde auf SEDAR (www.sedar.com) und bei der US-amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde auf EDGAR (www.sec.gov) eingereicht werden, einschließlich des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr, unter der Überschrift Risk Factors. Diese Liste von Risikofaktoren ist nicht als vollständig zu betrachten. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Ereignisse oder Umstände dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten, prognostizierten oder projizierten Ergebnissen abweichen. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments. FSD Pharma übernimmt keine Verpflichtung, die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Vorbehalt eingeschränkt.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

