IRW-News: Aduro Clean Technologies Inc.: Aduro Clean Technologies wird in der nächsten Folge der preisgekrönten Serie Advancements von TV-Star Ted Danson 375 Millionen Haushalten auf Amazon Prime und Bloomberg vorgestellt

Sarnia, Ontario, den 13. April 2023 / IRW-Press / - Aduro Clean Technologies Inc. (Aduro oder das Unternehmen) (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FWB: 9D50), ein kanadischer Entwickler patentierter wasserbasierter Technologien zur chemischen Wiederverwertung von Kunststoffen und zur Umwandlung schwerer Rohöle und erneuerbarer Öle in Rohstoffe der neuen Ära und höherwertige Brennstoffe, freut sich, in einer von Ted Danson moderierten Folge von Advancements, die von DMG Productions produziert wird, vorgestellt zu werden. In dieser Folge wird die patentierte wasserbasierte Hydrochemolytic-Technologie (HCT) von Aduro vorgestellt, die dem Publikum die einzigartigen Vorteile und Merkmale dieser innovativen Technologie der nächsten Generation vermitteln wird.

Mit einer Reichweite von 375 Millionen Haushalten stellt die preisgekrönte Serie die bahnbrechendsten und innovativsten Themen vor und zeigt modernste Technologien sowie Lösungen, die unsere Welt formen und verändern.

Das globale Kunststoffproblem ist unübersehbar. Schätzungen zufolge werden nur etwa 10 Prozent der weltweiten Kunststoffabfälle recycelt. Die patentierte Hydrochemolytic Technologie verwendet ein einzigartiges Verfahren auf Wasserbasis, um Kunststoffabfälle in wertvolle Ausgangsstoffe umzuwandeln. Das Verfahren kann mit höheren Mengen kontaminierter Materialien umgehen, die derzeit von bestehenden Technologien aussortiert werden. Außerdem verwendet es niedrigere Temperaturen als herkömmliche sowie neu etablierte Technologien und erzeugt eine höhere Ausbeute mit höherer Qualität.

Die endgültige Ausbeute kann für die Produktion neuer Kunststoffe oder fortschrittlicher Kohlenwasserstoffe verwendet werden, wodurch eventuell teilweise die Notwendigkeit zur Herstellung von neuem Kunststoff aus gefördertem Öl wegfällt. HCT ermöglicht effektiv die Verarbeitung größerer Mengen von Kunststoffabfällen, was höhere Recyclingraten ermöglicht und wodurch mehr Kunststoffabfälle Eingang in die Kreislaufwirtschaft finden. Sie kann sowohl bei kleineren als auch bei größeren Projekten effektiv eingesetzt werden. Dank eines modularen und skalierbaren Designs bietet HCT höheren wirtschaftlichen Nutzen bei geringerem Schadstoffausstoß.

Die Advancement-Folge über Aduro wird zeigen, wie die Hydrochemolytic-Technologie von Aduro die Grenzen herkömmlicher Recyclingmethoden überwindet und schwer recycelbare Kunststoffe bewältigt, einschließlich gemischter Kunststoffe. Einfachheit, Skalierbarkeit und Konfigurierbarkeit des Prozesses ermöglichen die Implementierung in verschiedenen Umgebungen und erweitern so die Möglichkeiten der Kreislaufwirtschaft.

Wir freuen uns darauf zu untersuchen, wie technologische Innovationen Polymerabfälle nach dem Verbrauch in eine Ressource für die Kreislaufwirtschaft verwandeln, um der weltweiten Verschmutzung durch Kunststoffe ein Ende zu setzen, so Ed Sullivan, Senior Producer von Advancements.

Ofer Vicus, CEO von Aduro, sagte: Wir freuen uns darauf, den Zuschauern von Advancements mit Ted Danson unsere transformative chemische Recyclinglösung vorzustellen. Wir sind sehr stolz auf unsere bisherigen Erfolge und freuen uns über die Gelegenheit, die Hydrochemolytic-Technologie von Aduro einem breiteren Publikum näher zu bringen. Diese Plattform bietet Aduro eine professionelle Bühne mit erheblicher Reichweite, um das Technologiebewusstsein, das Engagement von Interessensgruppen und potenzielle Partnerschaften zu verbessern.

Über Advancements und DMG Productions

Advancements ist eine informationsbasierte Bildungs-TV-Serie, die die jüngsten Entwicklungen in verschiedenen Branchen und Wirtschaftszweigen untersucht. Die Serie beleuchtet wichtige Themen und Probleme mit Bedeutung für die heutige Gesellschaft und stellt die neuesten Verbesserungen, modernsten Technologien und innovative Lösungen vor, die unsere Welt gestalten, umwandeln und prägen.

DMG Productions wird von Experten aus verschiedenen Bereichen unterstützt und engagiert sich für Bildung und Weiterentwicklung sowie für die durchgängige Produktion kommerzieller, informativer Programme für Zuschauer und Netzwerke.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.AdvancementsTV.com oder telefonisch unter 866-496-4065.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung von schwerem Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie von erneuerbaren Ölen in höherwertige Kraftstoffe oder regenerativ erzeugte Chemikalien. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens aktiviert die einzigartigen Eigenschaften von Wasser in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ geringen Kosten arbeitet - ein bahnbrechender Ansatz, der Einsatzstoffe mit geringem Wert in Ressourcen für das 21. Jahrhundert verwandelt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Ofer Vicus, CEO

ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 604-362-7011

Investor Cubed Inc.

Neil Simon, CEO

nsimon@investor3.ca

+ 1 647 258 3310

Zukunftsgerichtete Aussagen

Fakten beruhen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrundeliegenden Annahmen vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Aussagen verlassen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, beinhalten nachteilige Marktbedingungen und andere Faktoren jenseits der Kontrolle der Parteien. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

