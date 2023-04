Original-Research: Cannovum AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

^ Original-Research: Cannovum AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Cannovum AG Unternehmen: Cannovum AG ISIN: DE000A2LQU21 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 13.04.2023 Kursziel: EUR 11,40 (bislang EUR 15,30) Kursziel auf Sicht von: 36 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA 2-Säulen-Modell zur Legalisierung von Genuss-Cannabis Auch wenn das von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach auf der Bundespressekonferenz am 12. April 2023 vorgestellte 2-Säulen-Modell zur Legalisierung von Genuss-Cannabis aus unserer Sicht eine abgeschwächte bzw. defensivere Variante des im Oktober 2022 vorgestellten Eckpunktepapiers darstellt, haben sich die Ziele der Bundesregierung nach deren Angaben nicht geändert: Ein möglichst weites Zurückdrängen des Schwarzmarktes, ein hoher und besserer Jugendschutz, die Sicherstellung von hochqualitativem, nicht-verunreinigtem Cannabis und mehr Eigenverantwortung für die Bürger. Mit der Ankündigung eines Gesetzentwurfs bis Ende April 2023, der zunächst nicht-kommerziellen Vereinigungen den Anbau von gemeinschaftlichem Cannabis zu Genusszwecken und die Abgabe an die Mitglieder für den Eigenkonsum erlaubt, kann der im Koalitionsvertrag festgelegte Zeitplan, Genuss-Cannabis noch in dieser Legislaturperiode zu legalisieren, auf dem Papier eingehalten werden. Distanziert hat sich die Bundesregierung jedoch von ihrem deutlich weitreichenderen Vorhaben, auch den kommerziellen Anbau und Verkauf von zertifiziertem, qualitätsgeprüftem Genuss-Cannabis zu legalisieren. Vor dem Hintergrund europarechtlicher Bedenken will die Koalition den kommerziellen Zweig als wissenschaftliches Projekt einstufen - begrenzt zunächst auf fünf Jahre und einzelne, noch zu bestimmende Modellregionen. Dass damit der deutschlandweite Anbau und Vertrieb von Genuss-Cannabis durch kommerzielle Anbieter verschoben wird, hat Auswirkungen auf unsere Umsatz- und Ertragsprognosen; wir nehmen daher unser aus einem dreistufigen DCF-Modell (Primärbewertungsmethode) abgeleitetes Kursziel auf EUR 11,40 von EUR 15,30 (Base-Case-Szenario) je Aktie zurück, bestätigen jedoch unser Buy-Rating für die Aktien der Cannovum AG. Nach Gesprächen der Bundesregierung mit der EU-Kommission, in denen laut Bundesgesundheitsminister Lauterbach die EU- und völkerrechtlichen Grenzen erörtert wurden, sollen Erwachsene zukünftig Genuss-Cannabis in bestimmten Mengen aus eigenem Anbau oder dem Anbau in nicht-gewinnorientierten Vereinigungen, sogenannten "Cannabis Clubs", konsumieren dürfen. In einem zweiten, zeitlich nachgelagerten Schritt, der als wissenschaftlich konzipiertes und zeitlich wie regional befristetes Modellvorhaben umgesetzt werden soll, darf Genuss-Cannabis auch in lizenzierten Fachgeschäften erworben werden; Ziel des Modells ist es, die Auswirkungen einer kommerziellen Lieferkette auf den Gesundheits- und Jugendschutz sowie den Schwarzmarkt wissenschaftlich zu untersuchen. Das geplante Vorgehen wurde in einem 2-Säulen-Club Anbau & Regional-Modell ("CARe-Modell") festgelegt. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/26793.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA + 49 (152) 31764553 -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °