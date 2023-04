Hermes-Aktie: Klettert auf neues Allzeithoch nach Quartalszahlen

Nach den erstaunlich guten Zahlen von LVMH, lieferte nun auch der Luxuskonzern Hermes überraschend gute Ergebnisse.

Starke Quartalszahlen

So stieg der Umsatz des Unternehmens im ersten Quartal währungsbereinigt um 23 Prozent auf 3,38 Mrd. EUR im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Tatsächlich hatten Analysten aber nur mit einem Umsatz von 3,17 Mrd. EUR gerechnet, weswegen Anleger das starke, an das Q4 des letzten Jahres anknüpfende, Wachstum mit einem entsprechenden Kursplus von 3 Prozent feierten. Damit konnte die Aktie bei 2024,50 EUR ein neues Allzeithoch markieren, wurde aber von dort aus wieder abverkauft.

Mehr Umsatz durch China und Reiselust

Besonders stark wurde der Umsatzanstieg laut dem Management des Luxusgüterkonzerns durch die fallenden Pandemiebeschränkungen in China getrieben. Aber auch die Reiselust in Länder wie Frankreich und Italien, sowie höhere Store-Umsätze haben wesentlichen Anteil an der überraschenden Steigerung.

Interessant ist auch die Position von Hermes in Nord- und Südamerika. Während LVMH dort von abflachendem Wachstum berichtete, konnte Hermes hier weiter deutlich zulegen. Analysten sehen primär die Preissetzungsmacht des französischen Unternehmens als Grund dafür.

Fazit:

Hermes liefert also sehr starke Quartalszahlen und erreicht ein neues Allzeithoch. Auch wenn dieses nicht gehalten werden konnte, so ist definitiv die fundamentale Grundlage dafür geschaffen, es binnen der nächsten Wochen oder Monate erneut zu sehen oder darüber hinauszusteigen.

Achtung! Der Autor hält folgende angesprochene Wertpapiere, was zu Interessenkonflikten führen kann: Hermes.