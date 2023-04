Meine Top-Aktien, die die Tech-Erholung anführen sollten!

Eine Tech-Erholung ist für mich nur eine Frage der Zeit, viele Top-Aktien haben wieder das Potenzial, signifikant zu steigen. Auch, weil die Aktienkurse teilweise deutlich gefallen sind. Aber primär, weil die Geschäftsmodelle intakt sind, weiteres Wachstum versprechen und in ihren jeweiligen Megatrends noch Raum für weiteres Wachstum besitzen.

Im Endeffekt ist es immer ein bisschen Kaffeesatzleserei, wer in der Tech-Erholung zu den größten Gewinnern zählt. Ich sehe aber jede Menge Potenzial bei Roku (WKN: A2DW4X) und bei DocuSign (WKN: A2JHLZ). Die übrigens beide auch eine Menge einzustecken hatten in der letzten Zeit.

Roku: Top-Aktie in der Tech-Erholung

Ja, Roku ist wirklich an vielen Fronten unter die Räder gekommen. Der Werbemarkt ist zyklisch und führte zuletzt auch im Plattformsegment zu schwächerem Wachstum. Bei der Hardware lief es ebenfalls nicht rund. Zudem warten Investoren seit Jahren auf Profitabilität, die es weiterhin nicht gibt. Auch, weil das Management zuletzt konsequent in weitere Geschäftsbereiche, unter anderem eigenen Content, investiert hat.

Das, was Roku als meine Top-Aktie heute ebenfalls ist, ist jedoch ein gigantisches Ökosystem. Inzwischen gehören 70 Mio. Nutzer zu der Plattform, was zeigt: Die Wettbewerbsposition als Gatekeeper im Streaming-Markt ist stark. Das ist meine erste Basis für einen großen Profiteur in der Tech-Erholung. Und auch wenn das Hardwaresegment zuletzt immer schwächelte: Der wichtige Geschäftsbereich ist die Plattform und hier gab es auch im letzten vierten Quartal noch ein Umsatzwachstum von 5 %. Auf Profitabilität kann ich zudem kurzfristig verzichten, wenn das Management gute Investitionsmöglichkeiten sieht.

Da die Aktie von Roku tief gefallen ist, liegt die Marktkapitalisierung im Moment bei gerade einmal 8,8 Mrd. US-Dollar. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von unter 4 ist die Bewertung vergleichsweise günstig. Na klar: Wir brauchen profitables Wachstum. Mit Megatrends wie dem Streaming, dem starken Ökosystem und auch der Option, über programmatische Werbung im eigenen System zu profitieren, und dem Megatrend des Advertising sehe ich ein gigantisches Potenzial. Sowohl in der Tech-Erholung, aber eben auch ultra-langfristig.

DocuSign: Digitalisierung des Banalen

Meine zweite Top-Aktie für die Tech-Erholung ist DocuSign. Das US-Unternehmen hat eine einfache Aufgabe: die Unterschrift zu digitalisieren. Etwas, das viele Erwerbstätige jeden Tag vielfach leisten, das in der Wirtschaftswelt unersetzlich ist. Selbst wir im privaten Umfeld benötigen hin und wieder unsere drei Kreuzchen. Ein simpler Markt? Ja, aber dafür ein ziemlich lukrativer.

So banal das Leisten der Unterschrift auch ist: Genauso entscheidend ist es in der Wirtschafts- und Geschäftswelt. Aber eben auch im Privaten. Statista schätzt den Markt der E-Signatur auf 48 Mrd. US-Dollar im Jahr 2030. DocuSign hat schon heute einen Marktanteil von in etwa 50 %. Die Spezialisierung erlaubt eine Konzentration auf ein Ökosystem um lediglich dieses eine Geschäftsfeld.

Zudem ist DocuSign darauf bedacht, wiederkehrende Umsätze durch Abonnements zu generieren. Das ist ein weiteres Merkmal meiner Top-Aktie. Schafft es DocuSign, der führende Akteur in diesem Bereich zu bleiben, so sehe ich nicht nur ein Turnaround-Potenzial in der Tech-Erholung. Nein, sondern auch eine Growth-Story, die eigentlich erst in den Kinderschuhen steckt.

Der Artikel Meine Top-Aktien, die die Tech-Erholung anführen sollten! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien von DocuSign und Roku. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von DocuSign und Roku.

Aktienwelt360 2023