Cicor erzielt im ersten Quartal 2023 ein Umsatzwachstum von 24,8%

Bronschhofen, 17. April 2023 - Cicor Technologies Ltd. (SIX Swiss Exchange: CICN) hat den Wachstumskurs in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 fortgesetzt. Der Quartalsumsatz stieg im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres um 24,8% auf CHF 96,0 Millionen. Hierzu trugen sowohl die neu akquirierten Gesellschaften als auch organisches Wachstum bei. Besonders positiv ist, dass trotz der eingetrübten Konjunkturaussichten die Dynamik neuer Aufträge anhält: Mit einem Auftragseingang im ersten Quartal 2023 von CHF 95,0 Millionen (Q1/2022: CHF 92,7 Millionen) wurde ein Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz (Book-to-Bill Rate) von 1,0 erzielt. Damit verfügt Cicor weiterhin über einen hohen Auftragsbestand, der annähernd einem Jahresumsatz entspricht. Cicor hat sich als einer der führenden Entwicklungs- und Fertigungspartner für anspruchsvolle Elektronik in den strategischen Zielmärkten Medizintechnik, Industrie sowie Luft-/Raumfahrt und Verteidigung in Europa etabliert. Dadurch profitiert Cicor vom anhaltenden Marktwachstum aufgrund der Trends des Reshoring (Rückverlagerung von Produktion aus Asien nach Europa) und des vermehrten Outsourcings der Entwicklung und Fertigung von Elektronik. Cicor verfolgt weiterhin eine Strategie des beschleunigten Wachstums durch organisches Wachstum und durch Akquisitionen. Dazu haben die per 1. Januar 2023 konsolidierten Unternehmen Phoenix Mecano Digital Elektronik GmbH (jetzt Cicor Digital Elektronik GmbH, Wutha-Farnroda, Deutschland) und Phoenix Mecano Digital Tunisie S.a.r.l. (jetzt Cicor Tunisie S.a.r.l., Borj-Cedria, Tunesien), das per 1. März 2023 konsolidierte Dünnschichtgeschäft der AFT Microwave GmbH (Backnang, Deutschland) beigetragen.



Cicor konnte mehrere wichtige Neugeschäfte mit bestehenden und neuen Kunden mit Produktionsanlauf im laufenden Geschäftsjahr gewinnen. Nach der inzwischen abgeschlossenen Inbetriebnahme eines zweiten Produktionswerks in Thuan An City (Vietnam) verfügt Cicor über ausreichende Kapazitäten für dieses Wachstum.



Sofern sich die geopolitischen, konjunkturellen und finanziellen Rahmenbedingungen im laufenden Geschäftsjahr nicht grundlegend gegenüber dem ersten Quartal verändern, erwartet Cicor 2023 ein Umsatzwachstum auf CHF 360 – 400 Millionen (bisherige Guidance: CHF 350 – 400 Millionen) bei einer operativen Marge auf Stufe EBITDA, welche mit dem Niveau von 2022 (10,3%) vergleichbar ist. Kontakt Cicor Management AG

Gebenloostrasse 15

CH-9552 Bronschhofen Media & Investor Relations

Phone +41 71 913 73 00

Email: media@cicor.com

Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zum Supply Chain Management. Mit rund 2'500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 15 Standorten bedient Cicor führende Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von elektronischen Geräten, schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com.

