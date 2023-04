Quartalszahlen Q1 2023: Das wird am Montag, dem 17. April wichtig

Nach den überraschend guten Ergebnissen der Banken am Freitag startet nun eine der entschiedensten Wochen der Berichtssaison mit Zahlen von Tesla, Netflix & Co. Doch welche Ergebnisse werden am Montag präsentiert?

Quartalszahlen am 17.April

Am Montag wird zunächst ein ruhiger Auftakt in die Woche erwartet, zumindest was die gemeldeten Quartalsergebnisse angeht. Die spannensten Zahlen dürften dabei vorbörslich vom Brokerhaus Charles Schwab kommen, die das Handelsvolumen der Privatkunden zeigen.